Долги под прицелом: как мошенники наживаются на отчаянии должников

Специалисты ВТБ фиксируют тревожный рост мошеннических действий, основанных на обещаниях полного освобождения от долговых обязательств перед банками. Наиболее часто встречающиеся схемы обмана сегодня – это выдуманные программы аннулирования кредитов, поддельные платформы для ускоренного оформления банкротства и предложения от антиколлекторов.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками государственных учреждений или банков, убеждают граждан в необходимости внесения комиссии для участия в подобных «программах», размер которой иногда достигает трети суммы кредита, и требуют предоставления конфиденциальных сведений. В результате аферисты не только присваивают денежные средства клиентов, но и оформляют новые займы на имя обманутых жертв.

Другая распространенная уловка – деятельность так называемых антиколлекторских организаций. Недобросовестные компании связываются с должниками и гарантируют им «легальное списание всех долгов» или признание кредитных договоров недействительными. Они оперируют надуманными пробелами и подпунктами в законодательстве, вводя в заблуждение неосведомленных людей. За свои «услуги» эти фирмы требуют значительную предоплату, а в итоге клиент получает бесполезные бумаги или вовсе теряет связь с мошенниками после передачи денег. Это приводит к увеличению просрочек и ухудшению отношений с кредиторами.

Также набирают популярность мошеннические схемы с использованием фиктивных сервисов по ускоренной процедуре банкротства. На поддельных веб-сайтах, имитирующих официальные ресурсы, потенциальным жертвам обещают оперативное списание долгов за определенную плату. В итоге обманутые люди передают свои персональные данные через сайт, которые затем используются мошенниками для получения новых кредитов.

— Мошенники активно пользуются сложным финансовым положением граждан, предлагая вымышленные способы избавиться от долгов. Важно помнить, что ни банки, ни государственные структуры не взимают плату за списание задолженности. Всегда проверяйте информацию из сторонних источников через официальные каналы, прежде чем передавать деньги или личные данные. Самый надежный способ решения проблем с кредитами – это обращение напрямую в банк, где квалифицированные специалисты предложат законные варианты выхода из затруднительной ситуации, — подчеркнул Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Эксперты банка советуют обращаться в банк как можно раньше, до возникновения трудностей с погашением кредитов. Специалисты помогут найти оптимальные пути решения проблемы, такие как реструктуризация, комплексное урегулирование, отмена штрафов или помощь в трудоустройстве для улучшения финансового положения.