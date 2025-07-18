Умные камеры помогли задержать 1300 человек в Новосибирске

Преступность в Новосибирске не дремлет, но жители города могут: многих злоумышленников ловят при помощи системы «Безопасный город». За первые шесть месяцев 2025 года она помогла новосибирским полицейским задержать более 1300 человек, свыше 500 из них оказались причастными к преступлениям. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Система включает более четырех тысяч камер видеонаблюдения в местах массового скопления: в парках, скверах, торговых центрах, на остановках и в транспорте. Домофоны жилых домов тоже оснащены камерами. Современная биометрическая аналитика распознает лица в реальном времени и передает информацию патрулям.

За этот период полицейские не только задержали подозреваемых, но и нашли более 20 человек, считавшихся без вести пропавшими.

«Безопасный город» — комплекс средств для видеоохраны, технической безопасности и управления объектами ЖКХ в едином информационном пространстве. Предназначена для автоматизации задач общественной безопасности и чрезвычайных служб.

Ранее редакция сообщала о том, что преступники в России начали угонять машины прямо из автосервиса. В Новосибирске работает более 1600 станций технического обслуживания.