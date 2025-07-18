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Умные камеры помогли задержать 1300 человек в Новосибирске

  • 18/07/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Умные камеры помогли задержать более 1300 человек в Новосибирске
Удалось найти более 20 человек, которые считались пропавшими без вести

Преступность в Новосибирске не дремлет, но жители города могут: многих злоумышленников ловят при помощи системы «Безопасный город». За первые шесть месяцев 2025 года она помогла новосибирским полицейским задержать более 1300 человек, свыше 500 из них оказались причастными к преступлениям. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Система включает более четырех тысяч камер видеонаблюдения в местах массового скопления: в парках, скверах, торговых центрах, на остановках и в транспорте. Домофоны жилых домов тоже оснащены камерами. Современная биометрическая аналитика распознает лица в реальном времени и передает информацию патрулям.

За этот период полицейские не только задержали подозреваемых, но и нашли более 20 человек, считавшихся без вести пропавшими.

«Безопасный город» — комплекс средств для видеоохраны, технической безопасности и управления объектами ЖКХ в едином информационном пространстве. Предназначена для автоматизации задач общественной безопасности и чрезвычайных служб.

Ранее редакция сообщала о том, что преступники в России начали угонять машины прямо из автосервиса. В Новосибирске работает более 1600 станций технического обслуживания.

Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : преступленость Камера


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