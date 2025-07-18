В новосибирских электричках 89 тысяч льготников ездят бесплатно

В Новосибирской области более 89 тысяч федеральных льготников могут бесплатно ездить на пригородных электричках, сообщили в отделении Социального фонда России по Новосибирской области. Особенно популярна эта мера поддержки в дачный сезон.
Для оформления билета необходимо в кассе вокзала предъявить паспорт, специальную справку, подтверждающую право на бесплатный проезд, а также удостоверение инвалида или участника боевых действий.
Те, кто отказался от этой услуги, могут подать заявление в СФР до 1 октября 2025 года.
По данным фонда, в 2025 году более 114 тысяч новосибирцев, пользующихся правом на федеральные льготы, получают их в натуральном виде. Натуральный «набор» включает в себя бесплатные лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания, путевки на лечение в санаториях с оплатой проезда к месту лечения и обратно, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.
Ранее редакция сообщала о том, что поезд Новосибирск — Томск перестанет ходить в начале августа. Добираться до Томска станет дольше и дороже.
Источник фото: Flickr / Автор — Gensa Gensa
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru