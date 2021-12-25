Долги работодателей сотрудникам в Сибири превышают 1 млрд рублей

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел в Барнауле оперативное совещание, посвященное вопросам состояния законности и результатам надзора по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере оплаты труда на территории Сибири. За 11 мес. 2021 г. в округе выявлено 27 тыс. нарушений закона, принятые меры способствовали погашению долгов по зарплате на сумму свыше 2 млрд. руб. Однако размер задолженности остается значительным и составляет более 1 млрд руб., 69 % (696 млн. руб.) из них приходится на организации-банкроты, говорится в сообщении прокуратуры.

Заместитель Генерального прокурора России отметил, что прокуроры недостаточно использовали в текущем году практику дисквалификации должностных лиц работодателей, допускающих системные нарушения, связанные с невыплатой заработной платы своим работникам.

Дмитрий Демешин потребовал от прокуроров

— оперативно реагировать на факты включения в бюджеты сокращенного финансирования подведомственных учреждений на оплату труда, несвоевременного доведения его до получателей, образования долгов по исполненным публичным контрактам, неисполнения доходной части бюджетов;

— давать принципиальную оценку ненадлежащему исполнению организациями-должниками обязанности по предоставлению сведений о задолженности по заработной плате в органы Росстата;

— активизировать работу по выявлению укрытой задолженности путем использования информационных систем органов власти, суда, правоохраны, службы судебных приставов, данные из единого федерального реестра сведений о банкротстве, системы «Спарк-Интерфакс», мониторинга СМИ и сети «Интернет», обращений граждан; давать принципиальную оценку деятельности государственных инспекций труда.

Кроме того, на совещании рассматривался вопрос своевременного перечисления стимулирующих, страховых, иных компенсационных выплат работникам здравоохранения. Нарушения прав медиков на оплату труда пресекались во всех регионах округа. В итоге в 2021 году восстановлены права 7 705 медработников, которым в 2021 г. выплачена зарплата, иные выплаты на сумму свыше 154 млн. руб.

Всего в округе возбуждено 121 уголовное дело по фактам невыплаты зарплаты, пенсий, стипендий, пособий, из них 51 — на основании материалов прокурорских проверок. Размер задолженности, погашенной в ходе следствия и в период судебного рассмотрения дел (с учетом уголовных дел, возбужденных в предыдущие годы), составил 278,5 млн. руб.