Новосибирский рынок утилизации мусора зарывается в банкротства

На минувшей неделе на банкротство новосибирского перевозчика компании ООО «Айсберг» (входит в ГК «Арктик Сити») подало муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозайство». Сумма выставленного долга — 64,7 млн руб. Аналогичный иск подала компания ООО «Спектр+» с суммой иска 121,8 млн рублей. Дата рассмотрения исков еще не назначена.

Стоит отметить, что у МУП «САХ» это уже вторая попытка признать перевозчика «Айсберг» банкротом. Первая была сделана в начале ноября. Тогда сумма иска составляла чуть более 7 млн рублей. К этому иску подключилось ООО «Энергия» предъявив к взысканию 1,4 млн рублей. В начале декабря муниципальное предприятие отказалось от иска в связи с тем, что задолженность перед ним была погашена. Чуть позже «Айсберг» рассчитался с «Энергией».

Интересно, что ООО «Спектр+», предъявившее иск новосибирской компании-перевозчику, зарегистрировано в городе Жуковский, который расположен в Московской области. Об этом говорится в материалах суда. Компания занимается производством санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Владельцем компании является Светлана Иванова, исполнительным директором Андрей Ломакин. По данным Seldon.Basis, уставный капитал компании составляет 20 тыс рублей, выручка за 2020 год — 0 рублей (в 2019 году 45 млн), чистая прибыль — 0 руб (2,7 млн руб). В апреле 2021 года «Спектр+» подавало иск к «Айсбергу» на 128,6 млн руб в Арбитражный суд Московской области в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением обязательств по договорам аренды. В сентябре стороны заключили мировое соглашение согласно которому «Айсберг» должен был погасить долг до середины февраля 2022 года. На момент публикации материала редакции не удалось узнать о какой аренде идет речь.

Кстати сам «Айсберг» 7 и 8 декабря направил два иска в рамках гражданского производства в суд к регоператору ООО «Экология-Новосибирск» на 223 млн руб и 126 млн руб о взыскании задолженности за оказанные услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов по договорам, заключенным в конце 2019 года. До 2021 года «Айсберг» был крупнейшим перевозчиком мусора в регионе. На его долю приходилось 60% от всего вывозимого мусора. В ноябре 2020 года трехлетний контракт на вывоз 75% новосибирского мусора выиграла «дочка» ГК «ВИС».

Напомним, регоператор «Экология-Новосибирск» подал на самобанкротство 21 декабря. Как следует из материалов суда, сумма исковых требований составляет 1,8 млрд рублей, в таком объеме накопились долги у регоператора перед контрагентами. Ранее компания заявляла, что планирует выйти на процедуру наблюдения. Дата рассмотрения иска пока не определена.

Собственники регоператора ГК «ВИС» декларировали, что готовы вывести предприятие из банкротства. Глава региона Андрей Травников также отмечал, что самобанкротство еще не самоликвидация компании и она может восстановиться.