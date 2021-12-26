В Новосибирске самая сложная ситуация со страховым мошенничеством из регионов Сибири

По статистике ВСС, в полицию по выявленным признакам страхового мошенничества по итогам 9 месяцев 2021 года страховщики подали 7150 заявлений на общую сумму ущерба более 3,7 млрд рублей. Из 100% поданных заявлений о мошенничестве 89% приходится на ОСАГО, всего 8% на каско, лишь 2% на жизнь и здоровье, только 1% на имущество и ответственность, отмечают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС)

Если смотреть по сумме ущерба, то 57% приходится на сферу ОСАГО, 22% на каско, 18% на имущество, 3% на жизнь и здоровье. Страховщики ожидают, что к концу года подобных заявлений будет подано не меньше 10 тысяч, а сумма ущерба по ним превысит 5 млрд рублей. Одновременно Сергей Ефремов вице-президент ВСС отметил, что в некоторых регионах снижается количество возбуждаемых уголовных дел по этим заявлениям.

— В 2021 году из 100% поданных заявлений уголовные дела были возбуждены только по 15%. При этом в 2019 году из 100% уголовные дела возбуждались в 19% случаев. Это показывает, что в пандемийное время активность возбуждения уголовных дел несколько снизилась. К регионам по фактам максимально выявленного количества мошенничества относятся Южный и Центральный федеральные округа. Приволжский округ занимает третье место, — говорит Ефремов.

Страховщики недовольны количеством уголовных дел за мошенничество с ОСАГО . На данный момент регион занимает 8 место из 20 наиболее токсичных регионов по данным рейтинга РСА по уровню риска мошеннических действий в ОСАГО, процент возбуждаемых дел по страховому мошенничеству в Новосибирске снизился с 12 до 10, в то время как количество заявлений увеличилось с 280 до 323.

— Мы видим, что в ряде регионов деятельность правоохранительных органов в борьбе со страховым мошенничеством недостаточно активная, что приводит к росту недобросовестных практик, — подчеркнул Сергей Ефремов.

Мошенничество постепенно выходит за рамки сферы ОСАГО и распространяется на другие виды страхования. Наличие высокого уровня страхового мошенничества в регионе — это только верхушка айсберга, которая является тревожным сигналом к тому, чтобы оценить все социально-экономические факторы и положение субъекта в целом, отмечают в ВСС.