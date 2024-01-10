Долги за электричество довели садовое общество до иска на банкротство в Новосибирске

В арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление к некоммерческому садоводческому товариществу (НСТ) «Ивушка» о признании должника банкротом. Иск подан от АО «Новосибирскэнергосбыт» 9 января 2024 года. Сумма требований — 2 591 643,51 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, основной деятельностью АО «Новосибирскэнергосбыт» является торговля электроэнергией. Иск, вероятно, связан с долгом за поставку электроэнергии.

Это уже не первое исковое заявление к дачным обществам. В сентябре 2023 года по заявлению Новосибирскэнергосбыта, признано банкротом Садовое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Славянка» (с/с «Кудряшовский»). В отношении должника введена процедура банкротства — наблюдение. Требование кредитора АО «Новосибирскэнергосбыт» в размере 1,2 млн рублей основного долга включены в реестр требований кредиторов «Славянки» с отнесением в третью очередь удовлетворения. Временным управляющим назначена Елена Попова.

В феврале 2022 года компания подавала банкротный иск к Дачному некоммерческому партнерству «Юрманка» (Маслянинский район). Сумма исковых требований составляла 1,2 млн рублей. В мае дело об банкротстве было прекращено, так как заявитель предоставил ходатайство об отказе от заявления о признании должника банкротом.

В 2021 году «Новосибирскэнергосбыт» требовал банкротства ТСЖ «Золотая долина», управляющего одноименным элитным коттеджным поселком рядом с Обским водохранилищем. Сумма исковых требований тогда составляла 676,5 тысяч рублей. Дело было прекращено в связи с заключением мирового соглашения.

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