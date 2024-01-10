Мост через реку Бердь капитально отремонтируют под Новосибирском

Капитальный ремонт моста через Бердь в Маслянино запланирован на этот год. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

Мост соединяет несколько десятков населенных пунктов с районным центром. Деньги будут выделены из областного бюджета.

— Искусственное сооружение остро нуждается в ремонте. В сентябре 2023 года после очередного обследования специалисты выявили дефекты, снижающие несущую способность искусственного сооружения, — говорится в сообщении.

Поэтому было введено ограничение движения по массе и скорости.

Движение транспорта на время ремонта будет организовано по объездной дороге. В дальнейшем объездная дорога будет демонтирована, а проезд автотранспорта организован с применением реверсивного движения по мосту.

Ранее редакция сообщала о том, что развязку около четвертого моста в Новосибирске сдадут в конце 2024 года.