Долгосрочной арендой в Новосибирске чаще интересуются москвичи и жители Барнаула

Рост мобильности населения является одним из трендов последних лет. Россияне активно интересуются арендой жилья не только в своем родном городе, но и в других мегаполисах страны. Так, возможность арендовать квартиру на долгосрочный период в столице Сибири в 2024 году рассматривали не только новосибирцы (71,8%), но и москвичи (5,7%), а также жители Барнаула (3,6%) и Красноярска (3,3%).

Сами новосибирцы тоже часто просматривали варианты для длительной аренды в других городах. Больше всего просмотров пришлось на Омск и Красноярск (12,7% и 13,4% «новосибирских» просмотров соответственно).

— Крупные города привлекают возможностью получить качественное среднее специальное или высшее образование, найти работу и развиваться в карьерном плане. Часто в мегаполисах представлены филиалы крупных федеральных компаний, что упрощает переезд тем, кто не ищет новую работу, а хочет просто сменить обстановку и продолжить развиваться на прежнем рабочем месте, — говорит руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

Самой распространенной причиной переезда в другой город опрошенные называют карьерные возможности в другом регионе. Об этом рассказали 45,2% респондентов. Также на переезд влияют привлекательность местной культуры и досуга (44,2%) и особенности и традиции региона (30,8%). Кроме того, 20% опрошенных рассказали, что готовы переехать в другой город, чтобы быть ближе к родителям, родственникам, любимому человеку или друзьям.

Стоит отметить, что аренда квартир в 2024 году стала дороже во всех крупных городах России. Новосибирск не стал исключением. По данным, сервиса «Мир квартир», к концу 2024 года аренда однокомнатной квартиры в столице Сибири обходилась в среднем в 30 923 рубля (+ 8,1% к 2023 году), двухкомнатной — 39 296 рублей (+ 16,1%), трехкомнатной — 48 338 рублей (+22,8%).

Независимый аналитик новостроек Новосибирска Сергей Николаев отмечал, что после объявления новых условий по ипотеке ежемесячный платеж за новостройку без семейной ипотеки в 2,82 превысил арендную плату за квартиру такой же площади, а за квартиру на вторичном рынке в 2,24 раза.

Ранее редакция сообщала, что арендная квартира на «вторичке» в Новосибирске окупается за 14 лет. Доходность недвижимости в столице Сибири составляет порядка 7%.