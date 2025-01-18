Арендная квартира на «вторичке» в Новосибирске окупается за 14 лет

Средний уровень доходности от сдачи в аренду квартиры, купленной на вторичном рынке в Новосибирске, составляет 7%. К таким выводам пришли аналитики федерального портала «Мир квартир», исследовав статистические данные по 70 городам России.

При цене квартиры в 6,7 млн рублей и арендной ставке в 39,2 тысячи рублей в месяц, она окупится примерно за 14,3 года. При этом предполагалось, что квартиры сдаются без простоев и при подсчетах не учитывались расходы на ремонт, коммунальные платежи, налоги, затраты на поиск арендатора.

В среднем по стране доходность квартиры на «вторичке» составила 6,4% годовых, а окупаемость – 15,7 года.

— За прошедший год квартиры стали приносить своим владельцам больше дохода. Для сравнения: на начало 2024 года показатели составляли 5,6% и 17,9 года. Такая динамика объясняется тем, что цена объекта недвижимости хоть и выросла в среднем по РФ на 7,1%, но аренда подскочила на целых 25,8%, — констатирует генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко.

По его прогнозам, в 2025 году рост ставок аренды также будет больше роста цен покупки. Это приведет к дальнейшему повышению доходности квартир.

Напомним, стоимость квадратного метра на рынке новостроек Новосибирска подорожала на 15,4%, а на вторичном рынке — на 9,5%. Независимый аналитик по недвижимости Новосибирска Сергей Николаев уверен, что в 2025 году разрыв цен между первичным и вторичным рынками сократится еще больше.

Стоит отметить, что по данным Циан.Аналитики, вторичный рынок Новосибирска значительно «помолодел»: 31% от активного предложения на «вторичке» составляют дома, построенные за последние 10 лет.

Ранее редакция сообщала, что семьям с детьми доступны 95% арендных квартир в Новосибирске. Против маленьких жильцов выступают собственники более дорогих квартир.