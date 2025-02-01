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Жители мегаполисов выбирают для отдыха «деревинг» и «избинг»

  • 01/02/2025, 16:30
Жители мегаполисов выбирают для отдыха «деревинг» и «избинг»
Растет популярность виртуальных туров и иммерсивных ужинов

Отпуск «на деревне у дедушки» вдохновляет все больше горожан. Только в прошлом году «избинг» и «деревинг» предпочло 21% российских путешественников. Еще столько же жителей каменных джунглей выбрало ретриты и беговые марафоны, а также гастротуры и виртуальные путешествия. Об этом рассказали аналитики кошелька ЮMoney, которые совместно со специалистами сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» провели опрос пользователей.

Вдали от суеты

Тенденция такова, что только в 2024 году 39% россиян открыли для себя ИИ не только как источник информации, но и как возможность совершить виртуальный тур или экскурсию. При этом пятая часть опрошенных полюбила «избинг» и «деревинг». Ровно столько же жителей больших городов начало ездить на ретриты и практиковать медитации. Еще 10% респондентов узнали про гастротуры и открыли для себя иммерсивные ужины, а 7% отправились в другие города и страны, чтобы поучаствовать в забегах и марафонах. Меньше всего опрошенных предпочитают астро- и йога-туры.

— Жители больших городов устали от суеты и цифрового шума, им хочется свежего воздуха, тишины и натуральных продуктов. Это обеспечивает интерес к отдыху в деревнях, небольших городах и на природе. Такой отдых становится более осознанным и организованным, люди готовы инвестировать в качественный досуг. Так, в прошлом году, по данным ЮKassa, вырос спрос в категории товаров для спорта и туризма: оборот увеличился на 69% год к году, число платежей — на 58%, а средний чек — на 7%, до 11 790 рублей, — говорит руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Где и по какой цене

Аналитики «Суточно.ру» подсчитали, что за последний год количество бронирований деревенских избушек увеличилось на 30%. Для путешествий горожане выбирают небольшие населённые пункты Золотого Кольца, Тульской, Ярославской и Владимирской областей, а также деревни рядом с Плёсом, Суздалем, Рыбинском и Смоленском. Кроме того, популярны деревни и сёла Краснодарского края, Астраханской области, Северного Кавказа, Алтая и Карелии.

Средняя стоимость небольших домиков и избушек составляет около 3 000 рублей за сутки. В Московской области аренда стоит 5 300 рублей, в Ленинградской — 4 500 рублей, в Тульской — 2 500 рублей, в Ярославской — 2 900 рублей. В районе Плёса цена составляет 3 500 рублей, вблизи Суздаля и Рыбинска — 3 600 рублей и 4 000 рублей соответственно. В Краснодарском крае средняя цена — 3 100 рублей, в Астраханской области — 2 500 рублей, на Северном Кавказе — 3 100 рублей, на Алтае — 3 200 рублей, в Карелии — 3 400 рублей.

Активно развивается «избинг» и в Новосибирск области.  В Коченевском районе работает турбаза, состоящая из нескольких деревянных домиков, снять который можно за 3000 рублей в сутки. В Искитимском районе деревенские домики, оформленные в старорусском стиле, построили в лесу, а цена такого отдыха стартует от 1800 рублей в сутки за номер, и от 7000 — за дом. В Сузунском районе создано уже несколько подобных баз.

Фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Бизнес Стиль жизни

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : здоровье


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