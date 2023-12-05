Доля безналичных платежей в России достигнет 84%

Основной вклад внесет рост розничного POS-оборота. По оценке ВТБ, его объем в России достигнет 52 трлн рублей, что станет рекордом за всю историю безналичных платежей и на 18% превысит итог 2022 года. Об этом в преддверии 14-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» рассказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

По данным ЦБ РФ, за три квартала нынешнего года общероссийская доля безналичных платежей в розничном обороте составила 82,4%, и по прогнозу аналитиков ВТБ к концу года может превысить 84%. Традиционно наиболее активным периодом потребительской активности будет четвертый квартал. В ВТБ результат октября и ноября уже на 28% превысил средние объемы транзакций за аналогичный период 2022 года.

«Российской финансовой системе удалось нивелировать прошлогодний эффект ухода зарубежных игроков и сервисов. Серьезным преимуществом выступила национальная платежная система, благодаря которой продолжается рост популярности карт «Мир». По данным ЦБ РФ, на них уже приходится почти половина эмитированных карт и всего объема транзакций, по итогам третьего квартала было выпущено почти 256 млн карт «Мир». В ВТБ картами «Мир» активно пользуются 67% клиентов, за три квартала нынешнего года на них приходится 52% от объема транзакций, что на 30% превышает аналогичный период прошлого года», – заявил Ростислав Яныкин.

По его мнению, вклад в развитие рынка вносит также рост популярности оплаты по QR-кодам через Систему быстрых платежей. Согласно ЦБ РФ, по итогам девяти месяцев года этот сервис использовал уже каждый третий россиянин, а объем операций превысил 1,8 трлн руб. По оценке ВТБ, до конца года объем транзакций населения через СБП QR превысит 3 трлн рублей. Только в ВТБ этот сервис выбирал каждый четвертый клиент.