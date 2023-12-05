Глава новосибирского Союза отцов снова отправился на Донбасс

Руководитель регионального отделения «Союз отцов» Сергей Майоров отправился на Донбасс. Это уже восьмая его командировка в зону СВО.

− 8 командировка на Донбасс! Братцы, скоро будем, − написал Майоров на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» вечером накануне поездки.

Сергей Майоров совместно с другими новосибирскими общественниками занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне СВО.

Ранее редакция сообщала, о том, что глава Союза отцов потребовал запретить нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», подчеркнув пагубное воздействие кинокартины на неокрепшие умы подростков.