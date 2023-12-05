На всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» победил Новосибирский зоопарк

Завершился IX Всероссийский конкурс «Туристический сувенир». Новосибирский зоопарк победил в одной из категорий. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

В номинации идея туристического сувенира категории эконом-класса до 200 рублей победил «Сувенир с хвостиком» от Новосибирского зоопарка.

— Это коллекция сувениров, которая несет в себе познавательные истории о значимости хвостов в жизни животных, — говорится в сообщении.

Выставка проходила с 1 по 2 декабря в Тверской области. Были представлены 620 конкурсных позиций из 60 регионов страны.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском зоопарке нарядили динозавра.