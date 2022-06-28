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Дорожники выявили брак в строительных материалах, которые используются на дорогах

  • 28/06/2022, 10:29
новости Новосибирска
Больше всего нарушений подрядчики допускают при использовании щебеночно-песчаной смеси.

С начала дорожно-строительного сезона лабораторией ТУАД отобрано и испытано 272 пробы (образца) строительных материалов. По данным ГКУ Территориального управления автодорог, из 94 отобранных проб щебеночно-песчаной смеси не соответствует нормативам 28 (27.9%). По асфальтобетону из 165 проб брак составляет 29 образцов (17.6%). По асфальтобетонной смеси из 13 проб 2 не соответствуют нормам (15.4%).

В 2021 году было испытано 1610 образцов, в 2022 году ТУАД прогнозирует не менее 1800 штук.

— Территориальное управление автомобильных дорог осуществляет контроль качества работ не только на автомобильных дорогах, но и на искусственных сооружениях, которые являются частью дорожной инфраструктуры, — поясняют в пресс-службе ТУАД. —Искусственные сооружения включают в себя не только мосты, но и водопропускные трубы, обеспечивающие пропуск талых и грунтовых вод под конструкцией дорожной одежды. Контроль качества осуществляется на мостовых сооружения и водопропускных труб как при ремонте, так и при содержании, а значит круглогодично.

новости Новосибирска

В низком качестве ремонта дорог во многом виноваты проектировщики

В зависимости от вида работ и стадии оценка качества мостовых сооружениях включает в себя обязательных контроль высотного положение геодезических координат, соблюдение правил арматурных работ, фиксирование значений толщины защитного слоя бетона в конструкциях, контроль производства бетонных работ, качество устройства сварных соединений, соблюдение правил монтажа гидроизоляции и ещё ряд параметров обеспечивающих требуемое качество выполненных работ Подрядными организациями.

Особое внимание при ремонте мостовых сооружение уделяется качеству бетона применяемого подрядными организациями. Для оценки качества бетонных работ  Территориальное управление применяет как разрешающие методы контроля, так и неразрущающие методы. Для обеспечения качественного получения результатов и выявлений не соответствий Лаборатория ТУАД проверяет, набрал ли бетон за определенное время требуемую прочность или нет. Так подтверждается класс бетона по прочности, если класс бетона не подтверждается после испытаний — значит партию бракуют.

Напомним, в середине мая министр транспорта Новосибирской области снова пообещал усилить контроль за качеством ремонта и строительства дорог в регионе.

 

Ранее ТУАД называл подрядчиков, лидирующих по количеству замечаний. 

Фото пресс-службы ТУАД

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : дороги


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