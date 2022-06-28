Дорожники выявили брак в строительных материалах, которые используются на дорогах

С начала дорожно-строительного сезона лабораторией ТУАД отобрано и испытано 272 пробы (образца) строительных материалов. По данным ГКУ Территориального управления автодорог, из 94 отобранных проб щебеночно-песчаной смеси не соответствует нормативам 28 (27.9%). По асфальтобетону из 165 проб брак составляет 29 образцов (17.6%). По асфальтобетонной смеси из 13 проб 2 не соответствуют нормам (15.4%).
В 2021 году было испытано 1610 образцов, в 2022 году ТУАД прогнозирует не менее 1800 штук.
— Территориальное управление автомобильных дорог осуществляет контроль качества работ не только на автомобильных дорогах, но и на искусственных сооружениях, которые являются частью дорожной инфраструктуры, — поясняют в пресс-службе ТУАД. —Искусственные сооружения включают в себя не только мосты, но и водопропускные трубы, обеспечивающие пропуск талых и грунтовых вод под конструкцией дорожной одежды. Контроль качества осуществляется на мостовых сооружения и водопропускных труб как при ремонте, так и при содержании, а значит круглогодично.
Особое внимание при ремонте мостовых сооружение уделяется качеству бетона применяемого подрядными организациями. Для оценки качества бетонных работ Территориальное управление применяет как разрешающие методы контроля, так и неразрущающие методы. Для обеспечения качественного получения результатов и выявлений не соответствий Лаборатория ТУАД проверяет, набрал ли бетон за определенное время требуемую прочность или нет. Так подтверждается класс бетона по прочности, если класс бетона не подтверждается после испытаний — значит партию бракуют.
Напомним, в середине мая министр транспорта Новосибирской области снова пообещал усилить контроль за качеством ремонта и строительства дорог в регионе.
Ранее ТУАД называл подрядчиков, лидирующих по количеству замечаний.
Фото пресс-службы ТУАД
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