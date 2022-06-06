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Доля сельского населения в области за 11 лет сократилась на 206 тысяч человек

  • 06/06/2022, 14:25
Автор:
новости Новосибирска
Урбанизация Новосибирской области происходит более высокими темпами, чем в целом по России и СФО.

По итогам переписи населения России, состоявшейся в прошлом году, Новосибирск сохранил статус третьего по численности населения города-миллионника после Москвы и Санкт-Петербурга. В абсолютных числах Новосибирск, как и регион в целом, представлен преимущественно городским населением. Такие данные в ходе оперативного совещания привел в своем докладе руководитель территориального органа федеральной службы госстатистики Михаил Ференец.

За период с 2010 года численность городских жителей возросла на 168 тысяч (8%) и составила 2,2 млн человек, сообщает Ференец. Число сельских жителей сократилось на 206 тысяч человек (6%), сегодня она составляет 570 тысяч человек. Доля городского населения увеличилась с 77 до 80%. Урбанизация Новосибирской области происходит более высокими темпами, чем в целом по России и СФО, где доля городского населения — 75%.

Львиная доля прироста приходится на областной центр.

Новосибирск сохранил статус третьего города, говорит начальник службы. Численность новосибирцев выросла на 160 тысяч человек (11%) и составляет 1,6 млн человек.

При этом, как отмечает руководитель ведомства, прирост произошел, что называется, «естественным путем».

В некоторых случаях власти городов используют административный способ повышения численности населения, поясняет Ференец. Это расширение городской черты путем включения в состав города ближайших территорий. Таким образом в 2010 году в миллионники вышел Волгоград. Воронеж также стал миллионником благодаря присоединению сел и поселков

В то же время в других регионах Сибирского федерального округа отмечается снижение численности населения.

Численность СФО снизилась на 1,4 млн человек в результате падения в Алтайском крае, Омской, Иркутской и Кемеровской областях, приводит данные Михаил Ференец.

По информации федеральной службы Госстатистике, в ходе переписи были учтены 147,9 млн граждан, постоянно проживающих на территории РФ. По сравнению с 2010 годом, население РФ увеличилось на 2,1 млн человек (1,4%). В стране 16 городов с численностью населения более 1 млн человек (+4 к 2010 году Пермь, Красноярск, Воронеж, Краснодар). В Новосибирской области постоянно проживали 2,7 млн человек. Новосибирская область входит в число 28 регионов страны, где численность населения за межпереписной период увеличилась. Область занимает 15 место в РФ и 2 место в СФО.

 

Ранее редакция сообщала, что, по сравнению с 2020 годом, в 2021 году в Новосибирске родилось на тысячу меньше детей. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Экономика статистика общество население демография


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