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Владельцы облигаций вызвали к «Дяде Дёнеру» полицию

  • 06/06/2022, 14:22
Автор:
новости Новосибирска
В правоохранительные органы поступило заявление о совершении преступления путем мошенничества.

31 мая представитель владельцев облигаций по выпуску БО-П02 ООО «ЮЛКМ» подал заявление в полицию с просьбой проверить действия контролирующих лиц эмитента ООО «Дядя Дёнер» на наличие состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), сообщила пресс-служба финансового консультанта эмитента ООО «Юнисервис Капитал».

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— По мнению юристов ПВО, неисполнение решения Арбитражного суда Новосибирской области по делу А45-5447/2022 (иск ПВО «ЮЛКМ» к эмитенту) может быть связано с тем, что лица, контролирующие компанию, могли совершать финансовые операции со связанными организациями, в результате которых произошло ухудшение финансового состояния эмитента, — уточняется в сообщении. — ООО «ЮЛКМ» отмечает, что в дальнейшем намерено предпринимать действия, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций, как в порядке, предусмотренном арбитражным процессуальным законодательством, так и в порядке предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. В том случае, если владельцы облигаций намерены подать заявление в правоохранительные органы также и от своего имени, юристы ПВО окажут всю необходимую помощь владельцам облигаций в корректном составлении обращений в правоохранительные органы.

В «Юнисервис Капитал» напоминают, что арбитражный суд в ходе последних судебных заседаний, состоявшихся 02 марта 2022 года по искам от ПВО ООО «Монотон» (А45-15230/2021) к ООО «Дядя Дёнер» (выпуск БО-П01) и ПВО ООО «ЮЛКМ» (А45-16020/2021) к ООО «Дядя Дёнер» (выпуск БО-П02) принял решение удовлетворить требования представителей владельцев облигаций в полном объеме.

Напомним, в мае 2021 года ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолты по двум своим облигационным займам. В июне ПВО по обоим выпускам, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ» подали исковые заявления в суд о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций. Во время рассмотрения споров эмитент, ПВО и организатор выпуска пытались найти пути мирного урегулирования ситуации и принятия плана реструктуризации. Однако в 2022 году эмитент перестал проявлять участие в действиях по урегулированию разногласий.

Представители владельцев облигаций, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ» не исключали инициацию процедуры банкротства эмитента, при поддержке всех участников рынка. В мае суд отклонил иски кредиторов на банкротство компании.

В начале апреля 2021 года стало известно,  что основатель сети PRIMETIME COFFEE, известный новосибирский предприниматель Антон Горестов продал свою долю в компании «Дядя Дёнер», сооснователем которой являлся. Покупателем стала Людмила Супрун, супруга одного из акционеров компании Антона Супруна, основателя производителя минеральной воды Petroglyph. В результате собственниками компании стали генеральный директор сети Антон Лыков и супруги Супрун.

 

Ранее собственник компании Антон Лыков обещал исполнить все обязательства, чтобы в итоге компания стала более сильной и надежной. 

Фото «Юнисервис Капитал»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд мошенничество бизнес


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