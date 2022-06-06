Владельцы облигаций вызвали к «Дяде Дёнеру» полицию

31 мая представитель владельцев облигаций по выпуску БО-П02 ООО «ЮЛКМ» подал заявление в полицию с просьбой проверить действия контролирующих лиц эмитента ООО «Дядя Дёнер» на наличие состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), сообщила пресс-служба финансового консультанта эмитента ООО «Юнисервис Капитал».

В «Юнисервис Капитал» напоминают, что арбитражный суд в ходе последних судебных заседаний, состоявшихся 02 марта 2022 года по искам от ПВО ООО «Монотон» (А45-15230/2021) к ООО «Дядя Дёнер» (выпуск БО-П01) и ПВО ООО «ЮЛКМ» (А45-16020/2021) к ООО «Дядя Дёнер» (выпуск БО-П02) принял решение удовлетворить требования представителей владельцев облигаций в полном объеме.

Напомним, в мае 2021 года ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолты по двум своим облигационным займам. В июне ПВО по обоим выпускам, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ» подали исковые заявления в суд о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций. Во время рассмотрения споров эмитент, ПВО и организатор выпуска пытались найти пути мирного урегулирования ситуации и принятия плана реструктуризации. Однако в 2022 году эмитент перестал проявлять участие в действиях по урегулированию разногласий.

Представители владельцев облигаций, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ» не исключали инициацию процедуры банкротства эмитента, при поддержке всех участников рынка. В мае суд отклонил иски кредиторов на банкротство компании.

В начале апреля 2021 года стало известно, что основатель сети PRIMETIME COFFEE, известный новосибирский предприниматель Антон Горестов продал свою долю в компании «Дядя Дёнер», сооснователем которой являлся. Покупателем стала Людмила Супрун, супруга одного из акционеров компании Антона Супруна, основателя производителя минеральной воды Petroglyph. В результате собственниками компании стали генеральный директор сети Антон Лыков и супруги Супрун.

Ранее собственник компании Антон Лыков обещал исполнить все обязательства, чтобы в итоге компания стала более сильной и надежной.