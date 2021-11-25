Рекламодателям

Создать подрядчику жесткие условия, чтобы ДЭУ не подхватывали ситуацию

Евгений Лебедев, зампредседателя горсовета Новосибирска — о перспективах аутсорсинга уборки улиц, прошлогодних ошибках и дисбалансе с техникой:
  • 25/11/2021, 10:00

— Те из нас, кто в прошлом созыве работал, помнят, наверное, нашу попытку передачи уборки улиц на аутсорсинг. В Калининском районе был депутат у нас такой, он сейчас в Законодательном Собрании — Вячеслав Викторович Илюхин, который инициировал попытку передать на аутсорсинг коммерческой структуре уборку в Пашино. Чем закончилось? Я закончу мысль коротко: если мы второй раз пытаемся это сделать, нужно учесть ошибки прошлого и создать при отказе подрядчика более жесткие условия, чтобы он хорошенько подумал, прежде чем заявляться на аукцион, чтобы ДЭУ не подхватывало ситуацию в авральном режиме и не брало на себя уже то, от чего их убрали.

Новости Новосибирска

Мэрия согласилась отдать уборку городских дорог частникам

Второй момент: преждевременно говорить о том, что ошибки прошлой зимы учтены в Дзержинском районе. По инициативе депутатов в прошлом году из средств фонда по обращениям граждан мы скидывались и покупали технику вместе с администрацией. В этом году, опять же по инициативе депутатов, мы эту работу будем продолжать. Получается, не мэрия закупает технику, а депутаты из средств фонда для обращения граждан по 300-400-500 тысяч скидываются и вносят свою долю. Это будет седьмая моя зима депутатская, и я сеть лет чищу округ свой, семь лет! О том, как и какую отдали в прошлом году в Дзержинском районе технику, я умолчу, но мы выкрутились. Если сравнивать Советский район и Дзержинский, то они оба в равных условиях — пилотные проекты. На мой взгляд, здесь дисбаланс прослеживается в количестве техники, в ее новизне, годе выпуска, оснащенности. Я могу, конечно, ошибаться, но, насколько я знаю, это так, поэтому техники как не хватало на сегодняшний день, так и не хватает. Мы в эту зиму входим очень напряженно и осторожно и просим, наверное, небесную канцелярию, чтобы не было такой зимы, как прошлогодняя, когда еле успевали откапываться. Поэтому прежде чем какие-то вещи говорить, нужно какие-то цифры сопоставлять.

Материал подготовлен на основе выступления Евгения Лебедева на комиссии по горхозу.
Фото с сайта горсовета Новосибирска

274

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка улиц город бизнес


0
0

Новости компаний

Каталог недвижимости

Банк «Открытие» снижает ставку по льготным программам ипотеки

25/11/2021, 10:36

Банк «Открытие» стал лауреатом премии Frank Mortgage Award 2021

25/11/2021, 10:19

Банк «Открытие»: 80% сибиряков никогда не обращались к психологам и психотерапевтам

24/11/2021, 12:10

Россельхозбанк предлагает жителям Новосибирска обменять монеты на купюры

24/11/2021, 11:40

Актуальный разговор

Интервью

Лайфхак для МСБ: о важности HR-бренда компании

Все материалы
Лента новостей

Доля вакансий «на удаленке» в Новосибирске достигла максимума с начала пандемии

25/11/2021, 09:46

Для текстильного производства в Тогучине будут выращивать коноплю

24/11/2021, 18:57

В Новосибирске создали туристическую полицию

24/11/2021, 16:56

Квартиры на высоте — вклад в комфорт и эстетику

24/11/2021, 15:50

С какими сложностями столкнулись самозанятые в онлайн-торговле?

24/11/2021, 15:33

В горсовете Новосибирска затосковали по «коммунизму»

24/11/2021, 15:08

Экс-директора новосибирского колледжа приговорили к четырем годам колонии строгого режима

24/11/2021, 10:29
Новости Сибири

Водителей крупных городов Сибири ждет снижение территориального коэффициента по ОСАГО

18/11/2021, 16:17

Поставки мандаринов в Сибирь выросли в два раза

18/11/2021, 15:27

Таможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте томского леса в Китай

17/11/2021, 16:34

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Для микробизнеса придумали новую систему налогообложения

Больше всего в октябре в Новосибирске подорожал картофель

Общественность все дальше отодвигают от градостроительной политики

Около 70% парковочных сессий на платных парковках Новосибирска не оплачиваются

Новосибирцы расстаются с деньгами охотнее, чем в прошлом году

Финансы

Новости Новосибирска

Арендаторы оплатят долги одного из научно-исследовательских институтов СО РАН в Академгородке

Пересмотр условий кредитного договора в связи с пандемией — мина замедленного действия

Новосибирская область получит 53 млн рублей на доплату неработающим пенсионерам

Пострадавшие от пандемии компании не могут воспользоваться обещанной государством поддержкой

Может ли ваша компания претендовать на получение субсидий?

Политика

Новости Новосибирска

В горсовете Новосибирска затосковали по «коммунизму»

Новосибирское реготделение КПРФ обрастает секретарями

Незаконно отслеживалась финансовая деятельность депутата Госдумы

Экс-губернатора Новосибирской области повысили в Совете Федерации

Мэрия Новосибирска опасается ограничения полномочия

Недвижимость

Недвижимость

Квартиры на высоте — вклад в комфорт и эстетику

Ипотечников не пугает рост процентной ставки

В городе планируют «закрыть» треть проблемных объектов с дольщиками

Мэрия Новосибирска завалила застройщика исками

Рядом с метро «Октябрьская» расцветает новый жилой комплекс класса комфорт

Технологии

Новости Новосибирска

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Аспирантка НЭТИ разработала солнечные коллекторы для экологичного отопления домов и квартир

Телекоммуникации

Новости компаний

Рынок «умного дома» будет расти в среднем на 40% в год и к 2023-му достигнет 17,5 млрд рублей

Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Новосибирская область вошла в топ-3 регионов Сибири по интересу к мобильному шопингу

МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

По делу и для развлечения: эксперты подвели итоги сезона кикшеринга в Новосибирске

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

новости Новосибирска

В Новосибирске прогнозируют увеличение количества шиномонтажек

Новосибирск в топ-3 городов России по развитию сети электрозаправок

Автомобили с пробегом за год подрожали в Новосибирске на 55%

S7 Airlines в октябре перевезла более 1,5 млн пассажиров

Мэрия Новосибирска заключила «автобусный» контракт на 2,5 млрд рублей

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске началась вакцинация иностранных граждан против коронавируса

Лазер против варикоза с максимальной выгодой до конца ноября

Врачи не исключают, что ковид может привести к появлению новых типов диабета

Обратитесь к ЛОРу, или Куда пойти лечиться?

Новый год в санатории «Парус»: как встретишь, так и проведешь!

Авто

Новости Новосибирска

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирска

Доля вакансий «на удаленке» в Новосибирске достигла максимума с начала пандемии

В Новосибирске создали туристическую полицию

Проекты всех новосибирских поликлиник в рамках ГЧП-проекта одобрены госэкспертизой

Новосибирцы считают свои дороги худшими в России

На западном въезде в Новосибирск установили 18-метровую стелу

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска