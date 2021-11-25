Создать подрядчику жесткие условия, чтобы ДЭУ не подхватывали ситуацию

— Те из нас, кто в прошлом созыве работал, помнят, наверное, нашу попытку передачи уборки улиц на аутсорсинг. В Калининском районе был депутат у нас такой, он сейчас в Законодательном Собрании — Вячеслав Викторович Илюхин, который инициировал попытку передать на аутсорсинг коммерческой структуре уборку в Пашино. Чем закончилось? Я закончу мысль коротко: если мы второй раз пытаемся это сделать, нужно учесть ошибки прошлого и создать при отказе подрядчика более жесткие условия, чтобы он хорошенько подумал, прежде чем заявляться на аукцион, чтобы ДЭУ не подхватывало ситуацию в авральном режиме и не брало на себя уже то, от чего их убрали.

Второй момент:. По инициативе депутатов в прошлом году из средств фонда по обращениям граждан мы скидывались и покупали технику вместе с администрацией. В этом году, опять же по инициативе депутатов, мы эту работу будем продолжать.по 300-400-500 тысяч скидываются и вносят свою долю. Это будет седьмая моя зима депутатская, и я сеть лет чищу округ свой, семь лет! О том, как и какую отдали в прошлом году в Дзержинском районе технику, я умолчу, но мы выкрутились. Если сравнивать Советский район и Дзержинский, то они оба в равных условиях — пилотные проекты. На мой взгляд, здесь дисбаланс прослеживается в количестве техники, в ее новизне, годе выпуска, оснащенности. Я могу, конечно, ошибаться, но, насколько я знаю, это так, поэтому техники как не хватало на сегодняшний день, так и не хватает. Мы в эту зиму входим очень напряженно и осторожно и просим, наверное, небесную канцелярию, чтобы не было такой зимы, как прошлогодняя, когда еле успевали откапываться. Поэтому прежде чем какие-то вещи говорить, нужно какие-то цифры сопоставлять.

Материал подготовлен на основе выступления Евгения Лебедева на комиссии по горхозу.

Фото с сайта горсовета Новосибирска