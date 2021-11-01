Дом ALMOND: приватная жизнь в центре Новосибирска

Дом ALMOND — 7 и 8 этажей, объединенные общей территорией и подземным паркингом. Срок сдачи — I квартал 2023 года.

Элегантный архитектурный стиль дома является образцом гармоничной интеграции в городской ландшафт центра Новосибирска. Панорамное остекление, использование керамогранита теплых оттенков мрамора в отделке фасада придают объекту благородный облик.

Дом ALMOND располагается на улице Чаплыгина, в центральной части Новосибирска — до площади Ленина всего 10-15 минут. Это открывает доступ ко множеству значимых мест города, позволяющих в полной мере насладиться жизнью в самом центре столицы Сибири.

В пешей доступности — лучшие магазины: мультибрендовый универмаг LUKSE и ТРЦ «Аура», а соседство с Центральным парком культуры и отдыха и уютными скверами располагает к размеренным прогулкам.

Дом ALMOND находится рядом со знаковыми театрами города: НОВАТ, музыкальный театр, академический театр «Глобус». Место комфортно и для семей с детьми: в шаговой доступности — лучшие детские сады, центры раннего развития, школы, фитнес-клубы X-FIT, Word Class. Локация дома создает комфортную среду, чтобы полностью выстроить жизнь в одном месте, не тратя время на пробки и расстояния.

В доме ALMOND 87 квартир — от 43,1 до 136,2 кв. м. Увеличенные оконные проемы и высокие потолки от 3,3 м визуально делают пространство больше, наполняя квартиру воздухом и светом.

На первых этажах дома ALMOND в качестве дополнительной инфраструктуры запроектированы коммерческие помещения.

Финансовый партнер проекта ПАО «Сбербанк».