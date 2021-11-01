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Задние сайлентблоки и их особенности для марки Toyota FJ Cruiser

  • 01/11/2021, 16:34
Многие водители даже не догадываются о существовании сайлентблоков, пока они не выходят из строя.

После их поломки у автомобиля ухудшается управляемость, становится слышно все звуки и стуки при движении, усиливается крен и уменьшается комфорт пассажиров в салоне. Но сайлентблок — это не все, что состоит из металла и полиуретана. Об этом поговорим подробнее.

Отличие сайлентблока от резинометаллического шарнира

Резинометаллический шарнир — это более широкое понятие, которое включает в себя и задние сайлентблоки в том числе. В широком смысле оно означает соединение, где детали перемещаются благодаря тому, что резина эластичная и не проскальзывает. Резинометаллический шарнир, который имеет соединение внутренней и внешней обоймы методом вулканизации, называется сайлентблоком. Также соединение может быть с помощью клея. Оба вида дают возможность хорошо выполнять функции детали и повышают срок использования ее в автомобиле.

Часть, которая сделана из резины или полиуретана в обычном резинометаллическом шарнире, с течением времени расшатывается и может проскальзывать, вследствии чего получаются звуки и стуки в деталях подвески.

Сайлентблок более надежно помещен в машине и реже выходит из строя, а также почти не издает посторонних звуков, за что и получил свое название.

Достоинства и недостатки сайлентблоков

Каждая деталь всегда имеет определенные плюсы и минусы. Сегодня разберем их для сайлентблоков. Во-первых, надо сказать, что плюсов будет намного больше, чем минусов. Во-вторых, для некоторых марок машин, таких, как Toyota FJ Cruiser, найти детали довольно сложно. Однако на странице https://avtopn.com.ua/cars/toyota/fj-cruiser есть выбор подходящих сайлентблоков для нее и многих других. Среди плюсов сайлентблоков:

  • им не надо техническое обслуживание, потому что они считаются расходным материалом, который при износе стоит сразу менять на новый, смазывать их не надо и даже нельзя;
  • они стойки к воздействию воды и пыли, они от этого не портятся;
  • сайлентблоки имеют очень долгий эксплуатационный период, в сравнении с резинометаллическими шарнирами они долговечнее в несколько раз;
  • он имеет точные размеры, которые не меняются и не меняют детали, расположенные рядом и зависящие от них.

Если правильно использовать сайлентблоки, то они могут служить десяток лет. Для этого надо:

  • оберегать их от перегрева;
  • не допускать перегрузки машины и отдельных ее частей;
  • защищать сайлент от воздействия химикатов и других агрессивных сред;
  • не использовать способ агрессивного вождения;
  • ездить по ровным дорогам без кочек и ям.

Единственным недостатком, который можно назвать, является высокая цена сайлентблока, но она оправдана более долгим сроком использования, чем у резиновых деталей.

Полиуретановые детали для разных марок  машин можно найти на сайте компании “AvtoPN”, которая продает их в интернете и доставляет к нужному месту доставки.

Фото предоставлено рекламодателем

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Теги : авто


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