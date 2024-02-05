В Новосибирске появилось объявление о продаже необычного дома. Коттедж располагается в микрорайоне «Карьер Мочище».
— Пpоcтopный дoм в двa этажa и цoколем рacпoложeн нa участке c лaндшафтным дизайном с автoмaтичеcкой пoливoчной cиcтемой и oсвeщeнием, — говорится в сообщении сайта N1.
Стоит отметить, что на участке есть зимний сад и сауна с бассейном. Также есть спортивный зал и еще один небольшой бассейн в цокольном этаже. В коттедже установлена система «Умный дом».
Площадь участка — 10 соток. Сам участок огорожен каменным забором.
Ранее редакция сообщала о том, что продажи залоговых ипотечных квартир упали в Новосибирске.
Фото с сайта N1.
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