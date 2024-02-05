Создан аппарат для лечения ран вакуумом и электричеством в Новосибирске

Ученые из Новосибирска создали вакуумный аспиратор для заживления ран и ожогов с помощью контролируемого отрицательного давления.

― Инновационный аппарат за счет подробной настройки режимов работы делает возможным применение персонализированного подхода для получения наибольшего лечебного эффекта, ― говорится в сообщении НГУ.

По словам ученых, благодаря разработке можно управлять несколькими устройствами централизованно.

Цель проекта ― сделать аппарат доступным для всех медицинских учреждений. Новосибирская версия аппарата более доступна, чем его отечественные аналоги.

На данный момент студенты НГУ уже зарегистрировали юридическое лицо ООО «Медицинские Вакуумные Системы».

Ранее редакция сообщала о том, что ученые превратят котельные в мини-ТЭЦ в Новосибирской области.