«Масленицу встретит в СИЗО»: подполковнику-взяточнику Захарову продлили срок содержания под стражей в Новосибирске

Октябрьский районный суд продлил содержание под стражей замначальнику УМВД Новосибирска Александру Захарову еще на два месяца.

— Масленицу он точно встретит в СИЗО. Вряд ли с блинами. Арест продлили до 6 апреля 2024 года, — пояснил Infopro54 источник, близкий к следствию.

Напомним, замначальника городского УМВД Александра Захарова задержали 6 декабря по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и связях с нелегальным игорным бизнесом. Высокую должность в городском управлении он получил несколько месяцев назад благодаря своему тезке, которого недавно назначили руководителем УМВД. До перевода в Октябрьский отдел полицейский занимал пост начальника участковых и ПДН в Ленинском районе.

7 декабря 2023 года подполковника Захарова взяли под стражу.

По версии следствия, взятки предназначались за незаконное бездействие и общее покровительство лица, занимающегося незаконной игорной деятельностью на территории Октябрьского района Новосибирска.

Как выяснили журналисты Infopro54, речь идет о подпольном покерном клубе «Озеро», хозяином которого является замдиректора ТГУ Сергей Салишев. Юрист открыл заведение в апреле 2022 года и сам набрал персонал. Игорное заведение располагалось в двухэтажке на Тополевой без всяких опознавательных вывесок и рекламы. По иронии судьбы в этом же здании находятся ребцентры по лечению всякого рода зависимостей.

Салишев был задержан и взят под стражу в конце октября 2023 года. Он и сообщил следователям о причастности подполковника Захарова к безмятежной деятельности казино.

Клубок коррупции и взяток, связывающий высокопоставленных лиц региона следователи распутывают до сих пор. Не исключено, что в цепочке сибирского Лас-Вегаса появятся новые звенья.

— Продление ареста будет обжаловано в апелляционном порядке, — прокомментировал адвокат Захарова Роман Кузнецов.

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