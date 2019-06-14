Материнский капитал в следующем году проиндексируют

— Индексация материнского капитала возобновится с 1 января 2020 года, — приводит слова министра труда и социальной защиты Максима Топилина пресс-служба ОПФР по Новосибирской области. — Это уже согласованное решение, здесь нас все поддержали. С 1 января 2020 года — прогноз роста потребительских цен составляет 4% — материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем. То есть с 2020 года размер маткапитала составит около 470 тысяч рублей.

В пенсионном фонде напомнили, что распорядиться средствами капитала можно в любое удобное для семьи время, когда возникнет такая необходимость. При этом изменение размера МСК, если еще не использованы его средства, не влечет замену сертификата. Его владелец будет распоряжаться той суммой, которая составит размер капитала на момент распоряжения.

Капитал можно направить по основным направлениям: на улучшение жилищных условий, образование детей, на нужды ребенка-инвалида или накопительную пенсию матери. Часть средств, начиная с 2018 года, семьи с невысоким доходом, в которых второй ребенок появился в 2018-2019 г.г., могут получить и в виде ежемесячных выплат до исполнения ребенком полутора лет.

С начала действия программы уже более 180 тысяч новосибирцев стали владельцами сертификатов на материнский капитал.

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