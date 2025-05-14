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В Новосибирске нашли подрядчика на видеосъемку ЕГЭ

  • 14/05/2025, 19:30
В Новосибирске нашли подрядчика на видеосъемку ЕГЭ
На торги заявился всего один участник

Аукцион на проведения видеосъемки Единого государственного экзамена в Новосибирской области, изначально признанные несостоявшимся, в результате завершился одобрением поданной заявки. Это следует из протокола, размещённого на портале госзакупок.

— По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям, — указано на сайте.

Победителем вновь стало ПАО «Ростелеком».

Напомним, контракт, заказчиком которого выступал Новосибирский институт мониторинга и развития образования, был объявлен 22 апреля и оценивался в 30,4 млн рублей. Согласно условиям, изложенным в документации, исполнителю предстояло организовать видеосъемку ЕГЭ с помощью 67 камер, а также провести полноценную онлайн-трансляцию. При это заказчик обязался предоставить такое оборудование для видеозаписи и съемки, как 67 флешек и 67 камер видеонаблюдения, 8 коммутаторов, 16 бесперебойников и телекоммуникационный шкаф, а также 3 281 ip-камеру.

Также в документах оговаривалось, что при условии сбоя какого-либо оборудования по время сьемки, подрядчик должен будет починить и перенастроить все самостоятельно.

В 2024 году контракт на видеосъёмку экзамена заключали с ПАО «Ростелеком». Цена контракта тогда составила 28 млн 966 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что учебный год в новосибирских школах подходит к концу. Для большинства учеников последний учебный день назначен на пятницу, 23 мая. С 24 мая начнутся летние каникулы. Школьники, которые учатся по шестидневной неделе, завершат занятия в субботу, 24 мая. Те, кто учится по системе триместров, будут учиться до 30 мая. 

Фото freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : видеосъемка ЕГЭ


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