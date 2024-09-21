Дом с пропастью у подъезда проверит прокуратура Новосибирска

Прокуратора Новосибирска начала проверку после публикации в СМИ фото подъезда дома №9 на Геодезической в Ленинском районе города. На снимке зияющая яма прямо у подъезда хрущевки. Чтобы попасть в свои квартиры, люди вынуждены выполнять акробатические трюки и балансировать по тонкой дощечке, заботливо оставленной коммунальщиками.

— Установлено, что в данном многоквартирном жилом доме проводится капитальный ремонт фасада здания, в том числе крылец подъездов. 19 сентября 2024 года подрядной организацией в рамках капитального ремонта фасада дома проведены работы по установке временных деревянных крылец входных групп, — пояснила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

В ведомстве добавили, что в связи с нарушениями срока завершения ремонтных работ будут приняты меры. Ситуация находится на контроле у районного прокурора.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области прокуратура подала в суд на мэрию, которая оставила семьи пенсионеров в аварийном жилье. После вмешательства надзорного ведомства людям без очереди должны дать квартиры.