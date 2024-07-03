Прокуратура подала в суд на мэрию, которая оставила семьи пенсионеров в аварийном жилье под Новосибирском

Прокуратура города Оби провела проверку исполнения жилищного законодательства и нашла нарушения. Выяснилось, что 3 семьи пенсионеров вынуждены были находится в жилых помещениях, которые в любой момент могли рухнуть.

Ранее администрации города дом признала непригодным для проживания, но о жильцах не позаботилась.

― Прокурор города обратился в суд с заявлениями в защиту прав 13 человек― пенсионеров и членов их семей ― с требованием обязать администрацию предоставить жильцам вне очереди благоустроенные жилые помещения равнозначной площади, ― прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

Новое жилье пенсионерам выдадут на условиях социального найма.

Теперь надзорное ведомство следит за исполнением закона и обязуется проконтролировать судебное решение.

Ранее редакция рассказывала, что прокурор Первомайского района через суд пытается обязать администрацию построить ливневки на улице Одоевского. Во время проливных дождей проезжая часть превращается в реку и движение по такой дороге становится опасным для автомобилистов.