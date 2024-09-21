Вопрос с размещением торговых павильонов на Плющихе решили кардинально

На Плющихинском жилмассиве жители благоустраивают сквер. На минувшей неделе там высадили сосны. Об этом сообщил депутат Заксобрания Сергей Конько. В озеленении территории также принимал участие первый вице-спикер парламента Андрей Панфёров.

— Это сквер в честь героев – участников специальной военной операции. Недавно мы установили там памятный гранитный камень, а сейчас высаживаем сосны. Кроме того, в сквере планируется сделать прогулочные тропинки и установить лавочки, — пояснил Infopro54 Сергей Конько.

Жители Плющихинского также приняли участие в высадке деревьев.

Наконец-то дело сдвинулось с места! Спасибо, большое такой сквер должен существовать в нашем районе, особенно если он в память нашим ребятам! Очень бы хотелось, чтобы аллея была продлена до улицы Татьяны Снежиной, до остановки Сквер, чтобы можно было ходить пешком, гулять пенсионерам и семьям с детьми, — пишет Екатерина Вешкурцева под новостью о высадке деревьев на странице Сергея Конько ВКонтакте.

Машины бы еще убрать со сквера героев СВО. Запретить там парковку, — предлагает Вероника.

Неужели это на месте гаражей?! Боже мой! Всё-таки победили!? Я уже не живу давно на МЖК, но слежу за событиями. Сергей Григорьевич, вы лучший! Спасибо большое! МЖК так не хватает зелёных зон! — пишет Анна Мальцева.

Напомним, ранее на этом месте размещались гаражи. После их сноса в 2021 году на площадке чуть не установили торговый павильон. Против этого категорически протестовали местные жители, и выходили на акцию протеста. В 2022 году депутаты горсовета (Сергей Мухарыцин) и заксобрания (Сергей Конько) были привлечены к административной ответственности — штрафу за участие в акции протеста против застройки микрорайона торговыми объектами.

— Нам обещали, что никаких торговых павильонов в этом сквере не будет, — рассказал Infopro54 Сергей Конько.

Ранее редакция сообщала о том, что Сергей Конько в составе добровольческого батальона «Вега» отправился в зону специальной военной операции.