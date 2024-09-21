Вопрос с размещением торговых павильонов на Плющихе решили кардинально

На Плющихинском жилмассиве жители благоустраивают сквер. На минувшей неделе там высадили сосны. Об этом сообщил депутат Заксобрания Сергей Конько. В озеленении территории также принимал участие первый вице-спикер парламента Андрей Панфёров.
— Это сквер в честь героев – участников специальной военной операции. Недавно мы установили там памятный гранитный камень, а сейчас высаживаем сосны. Кроме того, в сквере планируется сделать прогулочные тропинки и установить лавочки, — пояснил Infopro54 Сергей Конько.
Жители Плющихинского также приняли участие в высадке деревьев.
Напомним, ранее на этом месте размещались гаражи. После их сноса в 2021 году на площадке чуть не установили торговый павильон. Против этого категорически протестовали местные жители, и выходили на акцию протеста. В 2022 году депутаты горсовета (Сергей Мухарыцин) и заксобрания (Сергей Конько) были привлечены к административной ответственности — штрафу за участие в акции протеста против застройки микрорайона торговыми объектами.
— Нам обещали, что никаких торговых павильонов в этом сквере не будет, — рассказал Infopro54 Сергей Конько.
Ранее редакция сообщала о том, что Сергей Конько в составе добровольческого батальона «Вега» отправился в зону специальной военной операции.
Фото со страницы Сергея Конько ВКонтакте, предоставлено пресс-службой депутата.
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