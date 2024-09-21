Неравнодушная жительница Новосибирска спасла истощенного котенка

В Новосибирске на улице Одоевского, 1/8 был найден полосатый котенка в плохом состоянии. Его вес составлял всего 1,8 кг, он не мог самостоятельно передвигаться. Местные жители забили тревогу, и отвезли его в клинику, где у него обнаружили вирусную инфекцию, воспаление кишечника и истощение.

Сейчас животное находится в стационаре, ему ставят капельницы. Одна девушка взяла его под своё покровительство, обратившись к руководителю приюта для бездомных животных. Это позволило получить лечение в долг, что недоступно для частных клиентов. У кота также взяли анализы на распространенные инфекции.

– Девушка прозвала котика Майбахом, – отмечается в сообщении паблика Моя Первомайка.

После выздоровления она планирует найти для кота заботливого хозяина.

Ранее редакция сообщала о том, что котенка спасли из-под пола в Новосибирске.