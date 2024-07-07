В Новосибирске за 23 млн рублей продают просторную пятикомнатную квартиру

В центре города выставлена на продажу двухуровневая пятикомнатная квартира за 23 млн рублей. Продавец готов отдать ее новому хозяину с мебелью и бытовой техникой.
Известно, что жилье расположено на пятом и шестом этажах. Внутри есть каминная комната, большая гардеробная, бильярдная и ванная с джакузи.
У квартиры имеется три балкона. Общая площадь предлагаемой недвижимости 270 кв метров.
— Всё пространство продумано до мелочей. Качественная кирпичная кладка обеспечивает отличную шумоизоляцию и сохраняет тепло, — пишет в объявлении продавец.
Отмечается, что рядом с домом имеется вся необходимая инфраструктура. В шаговой доступности Нарымский сквер и недалеко расположен вокзал Новосибирск-Главный.
Ранее редакция писала, что на улице Семьи Шамшиных продается двухэтажный пентхаус с большими окнами, открывающими панорамный вид. Цена объекта недвижимости — 100 миллионов рублей.
Источник фото: агентство недвижимости «Этажи»/ novosibirsk.n1.ru
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