Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском

Вопиющий инцидент произошёл 12 июля в селе Мошково: группа подростков из шести человек напала на четверых сверстников. Конфликт между ними длился годами и обострялся. . Большинству подростков по 14–15 лет.

Конфликт начался с ссоры подростков из-за насмешек над многодетностью семьи одного из пострадавших. Об этом родственники рассказали изданию Горсайт. Они добавили, что компании конфликтовали с третьего класса.

Напали подростки на сверстников, вооружившись пневматическими пистолетами. Один из пострадавших получил пулевое ранение. Другому подростку приставили пистолет к голове и одновременно били битой по ногам. Затем нападавшие скрылись на мотоциклах.

Позже в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что у подростков были изъяты три пневматических пистолета. Пострадавшим назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение. Следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту возбуждено уголовное дело по хулиганству. Расследование дела взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Ранее редакция сообщала о том, что пациентка в хиджабе напала на женщину из-за очереди к гинекологу в Новосибирске. По факту ЧП в городской поликлинике СК начал проверку.

*Имена изменены