Домостроительный комбинат за 600 млн рублей планируют построить в Новосибирске

Новосибирская компания ООО «Колизей Сибстрой» планирует расширение действующего производства товарных бетонов и создание домостроительного комбината для выпуска ЖБИ изделий на новой площадке. Как пояснил на инвестиционном совете исполнительный директор компании Дмитрий Короткевич, предприятие планируется построить на участке 2,8 га вблизи федеральной трассы «Иртыш».

— Проект предполагает строительство производственного комплекса полного цикла общей площадью 23тыс. м2. Он будет включать в себя производственные, складские, административные помещения и гараж для собственного парка спецтехники, — пояснял Короткевич.

Расчетная стоимость проекта 680 млн рублей, из них 380 млн собственные средства инвестора, 250 млн — заемные в виде банковских кредитов, которые будут привлекаться для компенсации понесенных затрат.

— Ввод в эксплуатацию предприятия намечен во второй половине 2028 года. На проектную мощность производство выйдет в 2030 году. На заводе будет создано 116 рабочих мест со средней зарплатой 90-95 тысяч рублей. Планируемый объем производства — 166 тысяч изделий изделий по всей номенклатуре в год, — пояснил Короткевич.

Он также отметил, что за 2025-2031 годы предприятие планирует перечислить в консолидированный бюджет 354 млн рублей налогов.

По данным Seldon.Basis, ООО «Колизей Сибстрой» создано в 2018 году, уставный капитал — 100 тысяч рублей. Выручка в 2023 году составила 173,2 млн рублей (+101%), чистая прибыль — 3,19 млн (166%). Генеральный директор и учредитель компании Владимир Оганесян.

По данным Минстроя Новосибирской области в 2024 году в регионе будет введено в эксплуатацию 2,5 млн кв метров жилья. На 18% больше плана, установленного на год. Из них 945 тысяч кв. м приходится на ИЖС.

Ранее редакция сообщала о том, что завод по производству строительного оборудования планируют запустить в Новосибирске. Инвестор готов вложить в проект 700 млн рублей.