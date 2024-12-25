Завод по производству строительного оборудования планируют запустить в Новосибирске

«Центр Машиностроения и Металлообработки Роден» намерен построить в Новосибирске завод по производству оборудования контактной сварки для арматурных цехов заводов ЖБИ и ДСК. Инвестор представил проект на инвестсовете мэрии Новосибирска и получил одобрение.
— На новой площадке мы планируем выпускать станки для обработки проволоки и арматуры, технологического оборудования для заводов ЖБИ и КПД. Сегодня наши машины контактной сварки работают на многих заводах России. Всего мы произвели более 2500 единиц оборудования, — сообщил Роман Дробот, технический директор ООО «Центр Машиностроения и Металлообработки Роден».
Объем инвестиций в проект составляет 700 млн рублей. Первую очередь завода инвестор планирует запустить в 2026 году, выход на полную мощность запланирован на 2030 год. На заводе планируется выпускать до 150 единиц оборудования в год, будет создано 110 новых рабочих мест. За 2026-2030 годы предприятие перечислит в консолидированный бюджет 290,3 млн рублей. Срок окупаемости проекта — 5 лет.
— Развитие такого производства в Новосибирске с точки зрения политики импортозамещения очень важно. Подобного завода в России больше нет, ближайшие расположены в европейских странах, — врио генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Вячеслав Радионов.
Как сообщил Роман Дробот, реализация проекта позволит увеличить объёмы производства компании и расширить географию продаж.
Напомним, в декабре 2023 года инвестпроект компании был представлен на инвестсовете Новосибирской области и также получил одобрение.
По данным Seldon Basis, ООО «Центр Машиностроения и Металлообработки Роден» создан в 2018 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Выручка за 2023 год составила 482 млн рублей (+58%), чистая прибыль — 20,7 млн рублей (+83%). Генеральный директор Денис Бутрин, учредитель — Марина Пронина.
Ранее редакция сообщала о том, что инвестсовет одобрил строительство под Новосибирском завода стоимостью 4 млрд рублей.
Фото предоставлено пресс-службой Корпорации развития Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru