Завод по производству строительного оборудования планируют запустить в Новосибирске

«Центр Машиностроения и Металлообработки Роден» намерен построить в Новосибирске завод по производству оборудования контактной сварки для арматурных цехов заводов ЖБИ и ДСК. Инвестор представил проект на инвестсовете мэрии Новосибирска и получил одобрение.

— На новой площадке мы планируем выпускать станки для обработки проволоки и арматуры, технологического оборудования для заводов ЖБИ и КПД. Сегодня наши машины контактной сварки работают на многих заводах России. Всего мы произвели более 2500 единиц оборудования, — сообщил Роман Дробот, технический директор ООО «Центр Машиностроения и Металлообработки Роден».

Объем инвестиций в проект составляет 700 млн рублей. Первую очередь завода инвестор планирует запустить в 2026 году, выход на полную мощность запланирован на 2030 год. На заводе планируется выпускать до 150 единиц оборудования в год, будет создано 110 новых рабочих мест. За 2026-2030 годы предприятие перечислит в консолидированный бюджет 290,3 млн рублей. Срок окупаемости проекта — 5 лет.

— Развитие такого производства в Новосибирске с точки зрения политики импортозамещения очень важно. Подобного завода в России больше нет, ближайшие расположены в европейских странах, — врио генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Вячеслав Радионов.

Как сообщил Роман Дробот, реализация проекта позволит увеличить объёмы производства компании и расширить географию продаж.

Напомним, в декабре 2023 года инвестпроект компании был представлен на инвестсовете Новосибирской области и также получил одобрение.

По данным Seldon Basis, ООО «Центр Машиностроения и Металлообработки Роден» создан в 2018 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Выручка за 2023 год составила 482 млн рублей (+58%), чистая прибыль — 20,7 млн рублей (+83%). Генеральный директор Денис Бутрин, учредитель — Марина Пронина.

Ранее редакция сообщала о том, что инвестсовет одобрил строительство под Новосибирском завода стоимостью 4 млрд рублей.