Александру Мысику дали полтора года условно в Новосибирске

Дзержинский районный суд Новосибирска провозгласил приговор экс-генеральному директору МН «Метро МиР» Александру Мысику. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

Суд установил, что Мысик подписал акт о технологическом присоединении к централизованной системе водоотведения детского сада в Первомайском районе. При этом работы по созданию ливневки не были выполнены. Недостроенная ливневая канализация привела к образованию неоднократных провалов на территории детского сада и прилегающей к нему территории.

Суд назначил Александру Мысику 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Кроме того, он на два года лишен права заниматься управленческой деятельностью в сфере проектирования, строительства и эксплуатации подземных объектов, инженерных комплексов и систем их жизнеобеспечения, сообщила пресс-служба Управления судебного департамента по Новосибирской области.

Приговор в законную силу не вступил.

Второе уголовное дело Мысика поступило в Дзержинский районный суд 23 декабря. Напомним, по версии следствия в 2019-2021 годах экс-директор организовал возведение на реке Обь гидротехнического сооружения и проведение иных работ за границами отведенных земельных участков без решения Минприроды. На тот момент компания проводила реконструкцию автомобильной дороги в ледовой арене. Кроме того, он обвиняется в том, что предоставил более 130 тыс. куб. м песка стоимостью 43 млн рублей третьим лицам, а также отступил от требований проектной документации при строительстве объектов в части качества и стоимости применяемых материалов и работ. Его также подозревают в неправомерном подписании исполнительной документации на основе которой были оплачены государственные и муниципальные контракты.

Ранее редакция сообщала о том, что на экс-директора МКУ «Гормост» возбуждено уголовное дело в Новосибирске. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Ранее он был заместителем руководителя МП «Метро МиР».