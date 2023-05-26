Дополнительные электрички к пляжам вводятся в Новосибирской области с 3 июня

С 3 июня в Новосибирской области вводятся дополнительные электрички для доставки пассажиров к местам массового отдыха и купания, сообщили в АО «Экспресс-пригород». Они будут курсировать по выходным дням до 27 августа.
Напомним, что максимальный объем курсирования пригородных электропоездов в летний период составит 180 маршрутов, 82 пары по будням и 71 пара по выходным. Для удобства пассажиров на 75 остановочных пунктах региона работают 114 кассовых окон, дополнительно открываются билетные кассы на остановочных платформах вблизи садово-дачных обществ Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала, что опоры старого моста через Обь могут использовать для городской электрички.
Фото: flickr.com, Gensa Gensa
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