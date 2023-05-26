Новосибирец обманул покупателей бытовой и цифровой техники на 8,5 млн рублей

Прокуратура города Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве.

— По версии следствия, в период с декабря 2020 по июнь 2022 года обвиняемый, путем обмана, убедил потерпевших о наличии у него возможности приобретения различной бытовой и цифровой техники в одном из магазинов города ниже рыночной стоимости, — говорится в сообщении ведомства. — Получив от потерпевших деньги в счет приобретения товаров, обвиняемый распорядился ими по своему усмотрению, не поставив товар потерпевшим.

Ущерб от действий обвиняемого составил свыше 8,5 млн рублей. Пострадали 33 человека. Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска.

Напомним, 2020-2022 года из-за резких скачков курса валюты многие россияне предпочитали вкладывать деньги в покупку бытовой и цифровой техники, которая потом появлялась на маркетплейсах.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенника задержали за завышение цены на ремонт компьютеров.