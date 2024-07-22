Дополнительные электрички запустят для гостей авиашоу в Мочище

На авиашоу на аэродром Мочище гостей будут привозить дополнительные электропоезда.

Как рассказала пресс-служба АО «Экспресс-пригород», электрички будут запущены при поддержке областного Минтранса.

На маршруте между Новосибирском-Главным и станцией Мочище будет ходить 38 электропоездов с интервалом в среднем 10–15 минут.

Дорога до станции Мочище займет полчаса. Проезд стоит 46 рублей, но для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы.

Напомним, что фестиваль приурочен к 120-летию со дня рождения Валерия Чкалова, 110-летию ПВО России и 95-летию гражданской авиации Западной Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что дорогу из Новосибирска до Сокура перекроют из-за авиашоу.