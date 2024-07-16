Дорогу из Новосибирска до Сокура перекроют из-за авиашоу

28 июля с 6 до 17 часов будет полностью прекращено движение по дороге у аэродрома Мочище. Перекрытие связано с проведением регионального фестиваля «За нашу Победу на взлёт!».
По информации, предоставленной Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области, будет введено временное ограничение движения транспортных средств по направлению из Новосибирска в Сокур и посёлок Октябрьский.
— Исключение — транспорт местных жителей по паспорту с пропиской. Для остальных будет доступен Северный обход и общественный транспорт — автобусы и электропоезда, — сказано в сообщении ТУАД.
Водителей попросили соблюдать дорожные знаки и пользоваться предложенными схемами движения.
Стоит отметить, что из-за желающих посмотреть авиашоу на выезде из Новосибирска традиционно собирается огромная пробка. Если вы не хотите тратить свое время и нервы в заторах, то заранее продумайте маршрут.
Ранее редакция сообщала о том, что движение транспорта ограничено в Октябрьском районе Новосибирска.
Источник фото: правительства Новосибирской области / Автор: пресс-служба
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