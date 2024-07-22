Конная полиция будет ловить эксгибиционистов в Новосибирске

В Новосибирске эксгибиционистов будут ловить сотрудники конной полиции. Такое решение было принято МВД после многочисленных жалоб на извращенцев от жителей Академгородка.

— На 3-й квартал 2024 года запланированы мероприятия с привлечением нарядов конной полиции. Гражданин, подозреваемый в эксгибиционизме, после задержания, как правило, помещается в медицинское учреждение, — рассказали Academ.info в ГУ МВД по региону.

По словам правоохранителей, в Советском районе города сотрудниками регулярно проводятся профилактические мероприятия по изобличению склонных к эксгибиционизму лиц.

В ведомстве также отметили, что в случае, когда извращенцы демонстрируют «прелести» детям до 16-и лет, их привлекают к уголовной ответственности по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера».

Напомним, недавний инцидент с мужчиной, заманившим двух маленьких мальчиков в квартиру и совершившим с ними насильственные действия сексуального характера, получило широкий общественный резонанс. Подозреваемого задержали, но суд оставил его на свободе за недостаточностью доказательств вины. Сам задержанный и его родственники утверждают, что ничего противозаконного сибиряк не совершал. Якобы он просто делал ремонт в своей новой квартире и, увидев на улице мальчиков, пригласил их в гости. А полуобнаженный внешний вид он объяснил жаркой погодой.

Жители поселка Садовый обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину, выразив опасения за своих детей из-за находящегося на свободе предполагаемого педофила. Со второй попытки суд отправил мужчину в СИЗО.

Ранее редакция сообщала о том, что жители микрорайона «Плющихинский» в Новосибирске рассказали о сексуальном маньяке, который прячется в кустах и караулит маленьких девочек. Он пугает их отсутствием трусов, высовываясь из зарослей.