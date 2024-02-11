Новые маршруты общественного транспорта появятся в 2024 году в Новосибирске

В 2023 году всеми видами транспорта в Новосибирске перевезено более 281 млн пассажиров, что на 6% больше, чем годом ранее.

— По итогам 2023 года наблюдается увеличение объемов перевозки на муниципальном наземном транспорте по отношению к немуниципальным перевозчикам. Доля перевозки муниципальным наземным транспортом составила 52%, — уточнил заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса (ДТиДБК) – начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Владимир Кондауров.

Он подчеркнул, что таких результатов удалось достичь за счет оптимизации маршрутной сети города, в основном за счет исключения дублирования маршрутов, сокращения количества маршрутных такси и развития автобусных маршрутов, в том числе за счет существенного обновления подвижного состава муниципального предприятия «Новосибгортранс» в предыдущие годы.

По его словам, муниципальная маршрутная сеть включает 127 маршрутов. Из них 14 троллейбусных, 10 трамвайных, 62 автобусных по регулируемому тарифу и 41 по нерегулируемому тарифу (маршрутное такси).

В 2024 году мэрия Новосибирска планирует продолжить оптимизацию городской транспортной схемы. В основном она коснется троллейбусной маршрутной сети: будут запущены новые маршруты в такие отдаленные микрорайоны, как «Стрижи», «Родники», Ключ-Камышенское Плато, «Радуга Сибири», Плющихинский ж/м. Кроме того, будет открыт троллейбусный маршрут на улицы Полякова и Амбулаторную, запущен троллейбус до Новосибирского автовокзала на Гусинобродском шоссе.

— 149 троллейбусов с удлиненным автономным ходом поступят в Новосибирск в этом году. 20 из них прибудут в город до конца февраля – это последняя партия из 120, закупленных в прошлом году. Два дополнительных контракта на поставку в 2024 году еще 129 троллейбусов заключены в конце прошлого года, — уточнил Владимир Кондауров.

— В этом году у нас самая основная задача закончить все-таки Октябрьский мост. Но параллельно накладывается и ремонт Димитровского моста. Задача на 2024 год — не допустить заторной ситуации в рамках окончания ремонта на одном мосту и начала ремонта на другом, — подчеркнула она.

Исполняющая обязанности начальника ДТиДБК мэрии города Новосибирска Олеся Богомазова сообщила, что в городе решается проблема с доступностью общественного транспорта для новосибирцев. И напомнила, что одной из приоритетных задач, которая стоит перед муниципалитетом — завершение ремонта Октябрьского моста.

Напомним, о проблемах с доступностью общественного транспорта ранее сообщили жители Кировского района и Академгородка. В Заельцовском районе возникли проблемы из-за отмены маршруток. Жители новосибирских микрорайонов Высокогорный, Ключевой, Красная горка и ТОС «Боровой» записывали видеообращение к президенту Владимиру Путину, где жаловались на проблемы с транспортным сообщением.

В мэрии Новосибирска отмечали, что на сегодняшний день автотранспортные предприятия всех форм собственности испытывают нехватку водительского состава, в том числе по причине невостребованности данной профессии у молодых людей.

— Действующая трамвайная сеть способна принять до 50 миллионов пассажиров. Однако фактический трамвай по итогам 2023 года перевез 24 миллиона пассажиров, — отметил начальник управления пассажирских перевозок.

Еще одно направление — развитие трамвайных перевозок. По данным дептранса, пассажиропоток на этом виде транспорта имеет потенциал двукратного роста.

Он добавил, что на сегодняшний день протяженность трамвайной сети в Новосибирске составляет более 140 км, порядка 60 км из них требуют ремонта.

— В 2023 году был выполнен ремонт трамвайных путей по улице Сибиряков-Гвардейцев протяженностью более 3 км. В рамках текущего содержания отремонтировано более 2 км путей на участках улиц Троллейной, Зыряновской, Невельского, Тульском мосту, — уточнил Владимир Кондауров.

В 2024 году в планах отремонтировать трамвайные пути по улице Мира (в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»), завершить строительство трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе от ул. Волочаевской до автовокзала «Новосибирский – Главный», а также отремонтировать 2 км пути по улице Широкой.

Кроме того, в 2024 году планируется завершить разработку проектно-сметной документации на ремонт трамвайных путей по улице Связистов и улице Оловозаводской и приступить к разработке проектно-сметной документации на строительство новых трамвайных линий по улице Титова – Дукача, а также на строительство путей по улице Петухова в Южно-Чемской жилмассив.

Напомним, в октябре 2023 года во время визита делегации во главе с губернатором Новосибирской области Андреем Травником BKM Holding было подписан меморандум на поставку в регион новой модели машинокомплекта трамвайного вагона Т701 производства ОАО «УКХ «БКМ» в адрес ООО «БКМ Сибирь». Объём модернизации составит 20 единиц ежегодно.

9 февраля «Горэлектротранспорт» объявил аукцион по проведению модернизации 20 трамвайных вагонов модели 71-605, 71-608, 71-619, ЛМ-99 разных модификаций. Начальная (максимальная) цена контракта — 900,6 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что трамвай через Хилокскую хотят запустить в мэрии Новосибирска.