S7 Airlines открыла продажи на рейсы из Новосибирска и Москвы в ОАЭ

Рейс из Новосибирска в Фуджейру будет выполняться раз в неделю по понедельникам начиная с 1 ноября. Вылет из аэропорта Толмачево в 08:30, прилет в Фуджейру в 11:40. Обратный рейс вылетает из Фуджейры в 12:45 и прибывает в Новосибирск в 21:20.

Рейс из Новосибирска в Рас-эль-Хайму будет выполняться раз в неделю по средам начиная с 3 ноября. Вылет из Новосибирска в 08:35, прилет в Рас-эль-Хайму в 11:40. Обратный рейс вылетает из Рас-эль-Хаймы в 12:45 и приземляется в аэропорту Толмачево в 21:20.

Рейс из Москвы в Фуджейру будет выполняться раз в неделю по пятницам с 5 ноября. Вылет рейса из Москвы в 08:15, прилет в Фуджейру в 15:00. Обратный рейс вылетает из Фуджейры в 16:00 и приземляется в аэропорту Домодедово в 20:25.

Правила въезда в зарубежные государства и из зарубежных государств в Российскую Федерацию можно найти на сайте авиакомпании.

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») является участником глобального авиационного альянса oneworld®.

Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво). S7 Airlines выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2007 году авиакомпания получила официальное уведомление IATA о включении в регистр операторов IOSA (IATA Operational Safety Audit) и стала вторым авиаперевозчиком в России, успешно прошедшим полную процедуру международного аудита на соответствие стандартам эксплуатационной безопасности.