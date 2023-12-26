Дополнительные поезда из Новокузнецка в Новосибирск запустят в новогодние праздники

В новогодние каникулы из Новосибирска в Новокузнецк будут ходить дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
― В связи с традиционным повышением спроса на поездки в поездах, ― говорится в сообщении.
Из Новокузнецка в Новосибирск можно будет ездить ежедневно с 28 декабря по 9 января, исключая 1 января.
Напомним, что еще один ускоренный рейс из Томска в Новосибирск отправится 6 ноября из-за спроса на поездки в праздничные дни. Время отправления меняться не будет.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новокузнецк можно будет слетать два раза в день из Новосибирска.
Фото: pixabay.com, morningbirdphoto
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