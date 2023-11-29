Допподдержку в 397 миллионов рублей получат аграрии Новосибирской области

Новосибирская область дополнительно получит 397 миллионов рублей на поддержку аграриев. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— Указанные средства предусмотрены на компенсацию роста цен на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена, сельскохозяйственную технику и запасные части к ней, — сказал Александр Жуков, первый зампред Госдумы, депутат от Новосибирской области.

Он также отметил, что всего в этом году на поддержку производителей зерновых культур Новосибирская область получит 944 млн рублей.

Напомним, что отечественными семенами хотят обеспечить российских аграриев к 2030 году. 75% отечественных семян должно быть у русских аграриев. Уже введены правила локализации и до конца текущего года будут утверждены объемы квотирования ввоза импортных семян.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области отменили режим ЧС по засухе.