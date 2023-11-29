Подписана концессия на строительство Правобережного мусорного комплекса в Новосибирске

В Новосибирской области подписано второе концессионное соглашение по строительству комплекса по переработке твердых коммунальных отходов. На этот раз речь идет о КПО «Правобережный». Его планируется разместить на территории Раздольненского сельсовета.

— Общий объем инвестиций МУП «САХ» в создание концессионного объекта составит более 3,48 миллиардов рублей, — сообщил министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов. — В год комплекс может принимать 330 000 тонн твердых бытовых отходов.

По итогам конкурса, САХ пообещал перерабатывать 82% отходов, поступающих на комплекс. Директор «Спецавтохозяйства» Андрей Зыков сообщил, что сортировке подлежит 100% отходов, поступающих на комплекс. На объекте также будут внедряться технологии максимальной эффективной выборки вторичных материальных ресурсов из потока ТКО и КГО, компостирование органической части ТКО и производство RDF-топлива для снижения доли захоронение отходов до 17,85%.

По его словам, комплекс, вместе с хозблоками, будет расположен на территории 74 га. Минимальное расстояние от границ комплекса до границ ближайшего населенного пункта — с. Плотниково составит 1,23 км.

— Строительство этого объекта начнется только после проведения комплексных инженерных изысканий на земельных участках и прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации, — подчеркнул замгубернатора Сергей Сёмка.

Правобережный комплекс будет введен в эксплуатацию через 21 месяц после регистрации всех договоров аренды земельных участков, необходимых для проектирования и строительства концессионного объекта.

Напомним, месяц назад правительство Новосибирской области и МУП «Спецавтохозяйство» подписали соглашение о строительстве Левобережного комплекса по переработке отходов. Позже стало известно, что 3 млрд рублей на его создание предоставит «Российский экологический оператор».

Ранее редакция сообщала, что против размещения Правобережного комплекса в Раздольном протестуют общественники.