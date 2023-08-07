ГорЭлектроТранспорт в Новосибирске хочет повысить тариф арендаторам столбов

Комиссия по тарифам Новосибирской области рассмотрела вопрос о повышении стоимости предоставления мест креплений кабелей связи на опорах контактной сети городского электротранспорта. Об этом сообщила Infopro54 депутат Горсовета Светлана Каверзина. Тариф оставался неизменным на протяжении шести лет. Теперь операторы связи будут платить МКП «Горэлектротранспорт» за пользование каждой опорой ежемесячно 745,7 рублей в месяц вместо 527,73 рублей (+41,5%).

— Проблема очень актуальная для Новосибирска. Посмотрите, что у нас творится с проводами. Например, на улице Восход ощущаешь себя, как во Вьетнаме — провода в буквальном смысле опутывают придорожные столбы, — отметила в разговоре с журналистом Infopro54 Светлана Каверзина. — Я очень надеюсь, что после повышения тарифа, «ГЭТ» все-таки проведет инвентаризацию и в линиях электропередач будет наведен порядок. Сейчас зачастую не понятно, какие провода стоят на балансе, какие подключены незаконно или давно уже не используются.

Светлана Каверзина подчеркнула, что навести порядок необходимо до того, как в город придут новые троллейбусы. Так как, обновление автопарка общественного транспорта без наведения порядка в контактной сети теряет смысл — техника будет простаивать из-за бесконечных обрывов проводов.

Однако она, сомневается, что решение о повышении тарифа будет легко принято интернет- провайдерами.

— Компании связистов, конечно же попробуют оспорить в УФАС решение о повышении тарифа, — уверена Светлана Каверзина. — Но есть аудиторское исследование на 81 странице, где каждая строчка экономически обоснована.

Напомним, опоры электролиний стоят на балансе двух муниципальных учреждений — «Горэлектротранспорт» (ГЭТ) и «Городской центр организации дорожного движения» (ГЦОДД). Депутаты неоднократно обращали внимание на то, что в городе много лет не решается проблема неучтенных столбов электропередачи. Ими активно пользуются интернет-провайдеры. При этом достаточно часто они не несут затрат по амортизации опор. По этой причине городской бюджет недополучает миллионы рублей ежегодно. А демонтировать нелегальные объекты связи по закону не так-то просто — за каждым из них стоят потребители.

В свою очередь коммерсанты неоднократно обращались в УФАС с исками, считая сумму тарифа за пользование муниципальными объектами завышенной.

Напомним, что в текущем году в Новосибирск поступает партия из 9 новых троллейбусов на автономном ходу, приобретённых в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В следующем году город будет продолжать обновление троллейбусного парка, но уже в рамках лизинговой программы. Тендер на 120 троллейбусов выиграл «Сбербанк Лизинг». Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2027 года, цена — 5 млрд рублей. В 2023 году на эти цели будут выделены 999 млн рублей, такая же сумма предусмотрена на 2024 год. Троллейбусы должны быть новыми, изготовленными в 2023 году, не бывшими в эксплуатации. Заказчиком выступает муниципальный «Горэлектротранспорт».

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы предпочитают муниципальный общественный транспорт частному.