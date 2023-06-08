В Gloria Jeans произошла утечка данных более трех миллионов клиентов

В компании Gloria Jeans подтвердили утечку данных клиентов и сообщили, что передали эту информацию в Роскомнадзор, который в настоящее время принимает дополнительные меры для защиты.
При этом представитель компании уточнил «Известиям», что с сайта была похищена информация о более чем трех миллионах пользователей.
По предварительным данным, сведения были похищены в ходе технических работ, связанных с сайтом.
— Нам очень неприятно оказаться в ряду десятков крупных компаний, данные пользователей которых стали добычей хакеров за последнее время, — подчеркнули в Gloria Jeans и принесли извинения всем, кому утечка могла причинить неудобства.
Ранее редакция сообщала, что «Ашан» сообщил об утечке данных клиентов сети.
Фото: freepik.com — freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :