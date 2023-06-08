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В Gloria Jeans произошла утечка данных более трех миллионов клиентов

  • 08/06/2023, 18:05
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В Gloria Jeans произошла утечка данных более трех миллионов клиентов
По предварительным данным, сведения были похищены в ходе технических работ, связанных с сайтом.

В компании Gloria Jeans подтвердили утечку данных клиентов и сообщили, что передали эту информацию в Роскомнадзор, который в настоящее время принимает дополнительные меры для защиты.

При этом представитель компании уточнил «Известиям», что с сайта была похищена информация о более чем трех миллионах пользователей.

По предварительным данным, сведения были похищены в ходе технических работ, связанных с сайтом.

— Нам очень неприятно оказаться в ряду десятков крупных компаний, данные пользователей которых стали добычей хакеров за последнее время, — подчеркнули в Gloria Jeans и принесли извинения всем, кому утечка могла причинить неудобства.

Ранее редакция сообщала, что «Ашан» сообщил об утечке данных клиентов сети.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики : Экономика Общество Бизнес

Регионы: Россия

Теги : хакеры утечка данных бизнес Gloria Jeans


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