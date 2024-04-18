В Новосибирске хотят снести исторические здания Военного городка

В Новосибирске состоялся пикет, приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест. Участники потребовали от властей сохранить здания в Военном городке Октябрьского района города.

Исторический комплекс состоит из 31 объектов, находящихся под охраной государства в качестве культурного наследия регионального значения. Сюда входят: казармы, административные и служебные здания.

Весной прошлого года Сибирское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны потребовало лишить комплекс охранного статуса.

Судебные тяжбы, ответчиком в которых выступает региональное правительство, идут до сих пор.

Военный городок получил охранный статус в 2005 году. На тот момент некоторые нормативно-правовые акты, которые действуют сейчас, еще не действовали.

— А теперь получается так, что Минобороны поставило под сомнение то, как была проведена процедура получения охранного статуса Военного городка. Они оценивают процедуру, проведенную почти 20 лет назад, по нынешним меркам и требованиям. Мы видим, что риск снятия охранного статуса большой, — рассказала BFM-Новосибирск доцент НГАСУ Анна Наволоцкая.

Эксперты предвещают, что в случае лишения зданий Военного городка охранного статуса, это станет беспрецедентным решением. Они уверены, что это приведет к скорому сносу комплекса, построенного в 1910-1913 годах.

Ранее редакция сообщала о том, что первый вице-спикер регионального парламента Новосибирской области Андрей Панферов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить и восстановить уникальный Военный городок в Новосибирске. Он предложил создать на его базе масштабный Музей военной истории Сибири имени Александра Покрышкина. В настоящий момент место под музей Покрышкина власти Новосибирска ищут на левом берегу: в районе парка Кирова или на площади Маркса, где строится новый административный комплекс.