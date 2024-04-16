Стихия отступает: вода покинула 51 участок под Новосибирском

51 участок освободился от оков воды в Новосибирском районе.

На данный момент в селах Чернокурья, Мереть и городе Тогучине от воды освободились 12 участков.

— В Новосибирском районе в СНТ «Бурводовец» ушла вода с 15 участков, в СНТ «Рябинка» – с 20, в СНТ «Кирпичник» Мошковского района – с 10 участков, в СНТ «Обские Зори» Болотнинского района – с 6, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.

Отмечается, что для мониторинга за обстановкой в СНТ «Солнечная долина» выехала оперативная группа.

Ранее редакция сообщала о том, что уровень воды в Обском море может резко повыситься.