Стихия отступает: вода покинула 51 участок под Новосибирском

51 участок освободился от оков воды в Новосибирском районе.
На данный момент в селах Чернокурья, Мереть и городе Тогучине от воды освободились 12 участков.
— В Новосибирском районе в СНТ «Бурводовец» ушла вода с 15 участков, в СНТ «Рябинка» – с 20, в СНТ «Кирпичник» Мошковского района – с 10 участков, в СНТ «Обские Зори» Болотнинского района – с 6, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.
Отмечается, что для мониторинга за обстановкой в СНТ «Солнечная долина» выехала оперативная группа.
Ранее редакция сообщала о том, что уровень воды в Обском море может резко повыситься.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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