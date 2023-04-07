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«Экспресс-пригород» интегрируется в туризм

  • 07/04/2023, 17:38
Автор:
Железнодорожные туры
Компания намерена принять участие в развитии туристических маршрутов на территории региона.

— Мы традиционно работаем в рамках событийных проектов, которые организует правительство региона. Это авиашоу в Мочище, «Лыжня России», «Армия России». У нас совместно с турагентством «Парнас» реализован проект «Краеведческий экспресс», в рамках которого мы везем на экскурсии в Новосибирск 300-400 детей из отдаленных районов области, проект «Полярный экспресс», — рассказал на заседании круглого стола «Трэвел-хабы Сибири» в рамках Форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин.

Кроме того, у компании много идей, которые она бы хотела реализовать в части областных туристических маршрутов. Однако при их проработке возникли проблемы.

  • Инфраструктурные ограничения. Когда на туробъект приезжают сразу 300-400 туристов, оказывается, что их просто не могут принять с нужным качеством. Максимум 50-70 человек, но в таком количестве бизнес-план проекта не работает. Из-за низкой пропускной способности объектов цена на поездку резко вырастает, и предложение становится неконкурентным.
  • Географический фактор. На территории региона практически отсутствуют знаковые объекты, но очень много небольших, которые интересны для посещения малыми группами туристов. Они пользуются популярностью как сезонно, так и круглогодично.

— По этим объектам мы видим себя как перевозчика, который оказывает услуги по доставке. Мы очень заинтересованы в привлечении дополнительного пассажира и можем дать низкую стоимость проезда, то есть цена дороги в путевке практически сводится к нулю, так как для многих групп туристов есть льготы на проезд на пригородном железнодорожном транспорте (для студентов и школьников — 50%), — говорит Невежин. — Таких объектов в области очень много, и мы сейчас прорабатываем проекты с разными организациями.

В частности, в «Экспресс-пригороде» видят перспективы для участия в следующих проектах:

  • Экотуризм — различные тропы, турмаршруты: Бердские скалы, долина реки Издревая и т.д.
  • Промышленный туризм — профориентационные туры на производства. Этот проект в компании планируют реализовать в течение 2023 года.
  • Аграрный туризм — перспективный, но пока «Экспресс-пригород» не нашел партнеров для такого тура.
  • Религиозный туризм — на территории области есть несколько объектов, которые пользуются популярностью.
  • Культурно-познавательный туризм — доставка в Новосибирск туристов из районов области в доступности 3-4 часов с прогулкой по достопримечательностям города.

— Очень большие надежды я возлагаю на Новосибирский зоопарк. Мы несколько раз встречались с его руководством и сейчас обсуждаем логистику подвоза туристов. Суть в том, что от вокзала до зоопарка будет организован трансфер, и за небольшие деньги мы сможем этот сервис предоставить пассажирам, — поясняет Вячеслав Невежин. — Ключевой момент — в зоопарк для многих категорий вход либо бесплатный, либо со скидной в 50%, то есть с учетом льготы на проезд некоторые категории туристов из удаленных районов области мы фактически бесплатно можем свозить в зоопарк.

Председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников отметил, что потенциал пригородных перевозок очень велик и тут важно встретиться креативным людям, которые могут продумать и правильно упаковать эту историю.

По данным службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», более 20,2 млн жителей и гостей Новосибирской области были перевезены в пригородных электропоездах Западно-Сибирской железной дороги в 2022 году. Это на 3,5% больше, чем в 2021 году, и на 18,2% превышает уровень 2020 года. Перевозки в городской черте в минувшем году выросли на 5,6% к уровню предыдущего года, составив более 5,8 млн пассажиров. Пассажирооборот в пригородном сообщении вырос на 5%.

 

Ранее редакция сообщала о загрузке новой электрички Новосибирск-Татарская. 

Фото с сайта «Экспресс-пригород»

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Рубрики : Бизнес Туризм Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : туризм в Новосибирске пригородные перевозки железнодорожные туры


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