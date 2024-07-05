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Дорогу на Одоевского в Новосибирске ремонтируют круглосуточно

  • 05/07/2024, 11:05
Дорогу на Одоевского в Новосибирске ремонтируют круглосуточно
На этой неделе на улице Одоевского приступили к укладке асфальтобетона на проезжей части.

Работы, которые на магистральных дорогах с оживленным трафиком и узких улицах ведутся только в ночное время, на данном объекте можно выполнять и днем, так как здесь четыре полосы.

Дорогу на ул. Одоевского ремонтируют по муниципальной программе. Работы ведет подрядная организация ООО «Дорсиб плюс».

― Объект включен в программу за счет дополнительных средств в размере 1 млрд 100 млн рублей, которые были выделены по поручению губернатора. На эти средства запланировано отремонтировать 37 объектов общей протяженностью 47,6 км. Сегодня мы находимся на ул. Одоевского – это самый крупный объект, который попал в эту программу. Его протяженность 4,1 км, общая стоимость – 138 млн рублей. Подрядная организация проводит работы в две смены. Здесь четыре полосы движения, что позволяет в дневное время перекрыть полосу и проводить ремонтные работы, – рассказал начальник отдела ремонта автомобильных дорог Управления дорожного строительства Владислав Кондратьев.

Объект выбран по результатам проведенной диагностики состояния покрытия проезжей части: обнаружены многочисленные дефекты, выбоины, колейность, несоответствие нормативным требованиям: последние четыре года дорога начала интенсивно разрушаться. К ремонтным работам приступили на прошлой неделе.

Дорогу на Одоевского в Новосибирске ремонтируют круглосуточно

По словам генерального директора подрядной организации ООО «Дорсиб плюс» Дмитрия Харланова, полностью отфрезеровано все существующее асфальтобетонное покрытие, немного изменены поперечный и продольный профили для создания водоотвода, также перед устройством покрытия был выполнен поддерживающий ремонт и произведена защита слоев дорожной одежды. Со вчерашнего дня приступили к устройству покрытия щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Если погодные условия не помешают, завершить работы на данном объекте планируется в течение десяти дней. Позже подрядчиком будут проведены работы по водоотведению с проезжей части улицы.

― На первой половине, где как раз застроенная часть участка, наблюдается застой воды, и в рамках ремонта всю ее убрать невозможно. На второй части дороги хороший продольный уклон, и вода будет стекать на прилегающую территорию. У нас есть параллельные контракты по устройству тротуаров, после завершения работ на которых постараемся сделать водоотводные лотки в тех местах, где это нужно, чтобы максимально убрать воду с проезжей части, – отметил Дмитрий Харланов.

Как подчеркивает Владислав Кондратьев, процесс ремонта объекта на постоянном контроле. Есть лаборатория УДС, которая контролирует качество смеси, есть дорожный контроль, который следит за температурой укладки и количеством проходов катка. Работает строительный контроль подрядной организации: обязательно на объекте присутствует представитель, который контролирует весь процесс. По завершении работ отбираются пробы, испытывается качество асфальтобетона, и только после подтверждения объект принимается.

Гарантийные обязательства по объекту – 3,5 года.

 Справка:

На 37 объектов, включенных в программу ремонта на дополнительно выделенные средства, заключено четыре контракта с четырьмя разными подрядчиками. Общий срок завершения ремонта на этих объектах – конец сентября текущего года.

Источник фото: предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска/автор — Павел Комаров.

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


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